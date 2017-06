[Vidéo] « Vous tuez mon peuple ! » : un chef indien s’adresse à la France concernant le gaz de schiste (Les Inrocks)

Les Sioux ont déjà perdu la bataille face à Donald Trump concernant la construction de nouveaux pipelines sur leurs territoires. Un chef de tribu adresse une vidéo à deux banques françaises qui prennent part à ce projet inhumain et climaticide.

Ce cas illustre les dérives de la mondialisation dans toute leur splendeur. La mondialisation exacerbée est la cause de nombreuses situations reprenant le schéma suivant : l’enrichissement des uns cause le malheur de certains autres dont la qualité de vie peut être impactée à l’extrême. La future construction de nouveaux pipelines en Amérique du Nord n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Juan Mancias est le chef de la tribu Esto’k Gna (Sioux) et située dans la réserve de Standing Rock, à cheval sur la frontière entre les états du Dakota du Nord et Dakota du Sud où vivent environ 8500 personnes. L’intéressé se bat depuis des décennies contre l’industrie pétrolière et depuis un peu moins longtemps, contre l’exploitation du gaz de schiste...

