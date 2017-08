L'écroulement des Etats-Unis (BAR)

Né dans le génocide et l'esclavage, l'état étatsunien "peut ni se reformer de la crise économique sans attaquer les pauvres, ni gérer l'exploitation de l'opprimé sans intensifier la répression d'état." L'impérialisme étatsunien se maintient dans un état permanent de guerre - et de fatigue liée à cette guerre. La population est paupérisée alors que "la concurrence et la consolidation capitaliste mènent au remplacement permanent d'une grande partie des ouvriers et à une sous-consommation incontrôlable."...



Source :

- Black Agenda Report The Unraveling of the US State