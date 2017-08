L’UE se rebiffe, la Russie tape du poing sur la table et l’Ukraine risque un nouveau Maïdan - L’entropie du système global s’affole (Doni Press)

La semaine se termine avec plusieurs annonces qui peuvent sembler positives pour certaines, mais qui au final n'augurent rien de bon. Car c'est lorsqu'il est acculé qu'un système devient alors le plus dangereux, et le plus incontrôlable. Et c'est exactement à cela que nous sommes en train d'assister en Ukraine, en Europe, en Russie et aux États-Unis.

En effet, la loi qui a été votée permet au président américain d'imposer des sanctions aux personnes physiques et aux entreprises qui ont l'intention d'investir plus de cinq millions de dollars par an dans la construction de pipelines d'exportation russes, un million de dollars en une fois ou fournir aux projets des services, des technologies ou un soutien informatique. Le but pour les États-Unis étant bien sûr de vendre à l'Europe son gaz liquéfié, dont une partie vient d'exploitations de gaz de schiste extrêmement polluantes et dangereuses, pour remplacer le gaz russe.

L'annonce la plus marquante sur le plan international fut sans nul doute celle des nouvelles sanctions votées contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord par les États-Unis . Ces sanctions visent principalement le domaine énergétique, et concernant la Russie, elles compromettraient le fameux projet Nord Stream 2 qui doit permettre d'acheminer plus de gaz russe en Europe via un gazoduc sous-marin passant par la Baltique.

Ce sont donc des sanctions totalement illégales, dont le but est de donner un avantage aux entreprises américaines dans le domaine énergétique face à la Russie. Et si jusqu'ici les sanctions made in USA passaient comme une lettre à la poste, là ça coince et ça grince. Même en Europe. Car le gaz américain est plus cher que le gaz russe, et certains pays comme l'Allemagne ont besoin de beaucoup de gaz pas cher, entre autre pour produire leur électricité (l'Allemagne ayant décidé de renoncer progressivement à l'énergie nucléaire).

Le transit via l'Ukraine étant de plus en plus problématique et peu fiable, le projet Nord Stream 2 devait assurer à l'Allemagne un acheminement sûr et continu de gaz russe à bon prix, sans risque d'interruption pour cause de facture impayée par l'Ukraine, de vol de gaz par cette dernière lors du transit, ou de coupure en cas de conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine.

Résultat cette fois, l'Allemagne se rebiffe, et refuse que les sanctions américaines s'appliquent en dehors du territoire des États-Unis. C'est par la voix du chef de la diplomatie fédérale Sigmar Gabriel, que l'Allemagne a fait savoir qu'elle estime que ces sanctions sont inacceptables car elles portent atteinte aux intérêts des sociétés européennes.

« Le fait est que nous n'acceptons en aucun cas une application extraterritoriale des sanctions américaines contre des entreprises européennes », a-t-il ainsi déclaré dans une interview au journal allemand Spiegel.

Alors que jusqu'ici l'Allemagne avait obéi et appliqué systématiquement via l'UE toutes les sanctions américaines, lorsque la sécurité énergétique du pays est menacée, d'un seul coup, l'unité face à la Russie n'est plus de mise. Le ministre lâche même ouvertement ce qui se cache derrière ce nouveau train de sanctions.

« La politique de sanctions n'est pas un outil approprié ni adéquat pour promouvoir des intérêts nationaux dans les domaines de l'exportation et de l'industrie énergétique », a-t-il déclaré.

Lorsque ses propres plans sont menacés, l'Allemagne fait mine de découvrir que les sanctions américaines ont pour but de favoriser les États-Unis, leurs intérêts et leurs entreprises. Sauf que cela a toujours été le cas. Espionnage, sanctions, et guerres menés par les États-Unis ont toujours eu pour but de rafler un maximum de ressources naturelles, de leur donner un avantage économique, et donc de leur donner plus de pouvoir à l'échelle mondiale.

Les États-Unis se comportent depuis des décennies comme une nouvelle Rome qui entend bien étendre son empire au monde entier. Sauf que ça coince. Et de plus en plus. Si même les valets les plus zélés des États-Unis comme l'Allemagne commencent à sortir les griffes, c'est plutôt mauvais signe. Cela montre que ce nouvel empire est déjà sur le déclin, que certains vassaux le savent, et ne sont pas prêts à couler avec le Titanic.

Car face à cette énième décision américaine qui sent bon l'hégémonisme, la Russie est cette fois sortie de ses gonds. Beaucoup d'experts se demandaient jusqu'à quand la Russie allait rester de marbre face aux provocations américaines. Il semble qu'ils ont obtenu leur réponse. Cette fois c'est la goutte d'eau qui fait « déborder le vase de la patience de la Russie » (et Dieu sait qu'il était très grand ce vase), dixit le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

Le député russe Alexeï Pouchkov les a même qualifiées de déclaration de guerre politique, ajoutant qu'elles étaient le signe d'une « super-puissance qui perd la raison ». Les États-Unis ont franchi la ligne rouge. Le président russe, Vladimir Poutine s'est lui-même fendu d'une déclaration tout ce qu'il y a de plus claire et directe.