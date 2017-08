Les députés disent non à la prise en compte du vote blanc pour la présidentielle de 2022 (Russia Today)

Rejetant un amendement proposé par le groupe les «constructifs», l'Assemblée nationale a fermé la porte à la possibilité d'une prise en compte du vote blanc pour la présidentielle de 2022. L'exécutif était contre.

Une fois de plus, le vote blanc ne sera pas pris en compte lors des prochaines élections présidentielles. Selon France Info, les députés ont rejeté dans la nuit du 28 au 29 juillet l'amendement qui allait en ce sens déposé par le groupe parlementaire les «constructifs» (composé d'élus Les Républicains et de centristes), soutenus par le MoDem, les socialistes et les insoumis. Le texte prévoyait que l'élection devait être réorganisée si le nombre de votes «blancs» (enveloppes vides ou bulletins vierges) était équivalent à la majorité absolue ou relative.

Nicole Belloubet, la ministre de la Justice était opposée à cet amendement, arguant du fait qu'il était préférable d'attendre encore pour prendre ce type de mesure, le vote blanc n'étant comptabilisé séparément des nuls que depuis février 2014. Au contraire, le député Maurice Leroy (Union des Démocrates et Indépendants) y voyait un moyen de lutter contre les «votes extrêmes» et le président du MoDem avait parlé d'une mesure allant «dans le bon sens».

La prise en compte du vote blanc est une idée qui fait depuis longtemps débat en France, où ils ne sont différenciés des votes nuls que depuis 2014. Lors des dernières élections présidentielles, près de trois millions de personnes avaient choisi le vote blanc pour marquer leur désaccord avec les candidats présentés, soit 6,35% des inscrits et 8,52% des suffrages exprimés. Près d'un million d'autres avaient opté pour le nul (bulletin déchiré, barré, portant le nom d'un autre candidat ou autre) soit 3% des votants.