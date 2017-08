Les sanctions américaines poussent la Russie à abandonner le dollar – Le vice-ministre des Affaires Etrangères Sergei Ryabkov (Russia Insider)

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie dit que les sanctions américaines obligeront Moscou à chercher des solutions de rechange au système de monnaie de réserve basé sur le dollars.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov a eu une interview avec ABC News dans laquelle il a déclaré sans équivoque que les sanctions américaines poussent la Russie vers le développement de solutions de rechange au dollar en tant que système de monnaie de réserve.

Au cours de l’entrevue, Ryabkov déclare que la Russie était préparée à rendre coup pour coup pour toute sanction imposée à Moscou par les Etats-Unis. Interrogé sur la question de savoir si l’économie russe pourrait résister à une dure guerre de sanctions, Ryabkov surenchérit en disant que non seulement la Russie était prête à un bras de fer avec Washington, mais qu’elle était aussi plus proche de développer une alternative au système de monnaie de réserve basé sur le dollar:

Q : Vous avez dit que l’économie russe n’est pas en lambeaux, mais vous sortez d’une récession. La Russie peut-elle vraiment se permettre de le faire avec les États-Unis en tant que troisième partenaire commercial?

Ryabkov : Je pense que nous le pouvons, et je pense que, à chaque fois que ces personnes – sur la Colline en particulier [NDT : au Congrès] – prennent une décision pour nous rendre la vie plus difficile, nous nous rapprochons du moment où nous développerons toutes sortes d’alternatives au système financier américain, au système de monnaie de réserve en dollars, le système monétaire de réserve basé sur le dollar, dans toutes sortes de domaines où le monde entier, et pas seulement la Russie peut subir des actions plus que frivoles des États-Unis.

Et je dois dire : vous sapez en même temps la confiance dans votre système.

Voyez vous-même (début à la minute 6:00):

Nous avons écrit hier sur la façon dont les nouvelles sanctions contre la Russie assureront la fin de la primauté du dollar américain; Les marchés énergétiques de Moscou avec Pékin se passent déjà du dollar, et il existe une liste croissante d’initiatives et de politiques déjà mises en place par la Russie pour se défaire de la dépendance au dollar.

Attachez vos ceintures.