Tueurs d’espoir : 1954, les fruits amers de la CIA au Guatemala (Entelekheia )

« Il y a, pour autant que je le sache, une seule règle dans les relations internationales. L’ingérence d’un pays dans les affaires d’un autre cause des ressentiments. Elle produit à coup sûr des résultats exactement opposés à ses intentions… » – Allen Dulles, directeur de la CIA, le 3 décembre 1947, dans une conférence de la National Association of Manufacturers à l’hôtel Waldorf-Astoria.

Forte de l’installation réussie du Shah à la tête de l’Iran, la CIA – un organisme nouvellement créé qui, bien que construit sur les bases de l’agence de renseignements militaires OSS qui l’a précédé, manque peut-être d’expérience et tend à la remplacer par un enthousiasme bouillonnant et désordonné – se lance avec le zèle infatigable du missionnaire dans une opération visant à renverser le nouveau président élu du Guatemala, censément coupable du péché mortel de communisme. Nom de code : PBSuccess. L’opération s’avérera un fiasco monumental, non pas parce qu’elle manquera son objectif, mais parce que le gouvernement guatémaltèque qu’elle abat n’est en aucune façon menaçant pour les USA. En revanche, l’ingérence des États-Unis radicalisera la gauche guatémaltèque jusqu’à amener une guerre civile qui durera plusieurs décennies. « Que ne donnerions-nous pas pour avoir un Arbenz aujourd’hui. Nous allons devoir en inventer un, mais tous les candidats sont morts » – Un officiel du Département d’État US en 1981.

Dictature fantoche et gros profits, un rêve capitaliste

Le président Jacobo Arbenz Guzman est un démocrate progressiste bon teint sans le moindre rapport avec l’URSS, mais la CIA, qui a négligé de s’informer de l’histoire du Guatemala et de la naissance du mouvement réformiste d’Arbenz, l’ignore superbement. Elle protège les intérêts de la United Fruit Company (UFCo, alias « la frutera », alias « el pulpo », la pieuvre), une entreprise bananière américaine introduite au Guatemala en 1904 qui, à force de privilèges octroyés au temps des dictatures militaires de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) et plus tard, de Jorge Ubico (1931-1944) s’est emparée de routes, de ponts, de communications, de banques, de la seule compagnie locale de chemins de fer et de son unique grand port sur l’Atlantique, de ses transports maritimes et de services publics, et constitue le centre névralgique du pays. La United Fruit trempe dans tout ce qui touche de près ou de loin aux politiques du pays, impose ses politiciens fantoches et s’arroge des avantages pharamineux ; par exemple, elle s’exempte de virtuellement toutes formes d’impôts ou de taxes « pour 99 ans » et possède plus de 40% des terres arables, dont elle ne cultive que 5%. L’exemption d’impôts de la United Fruit Company, ainsi que divers passe-droits terriens, sont gagnés en 1935 par un avocat membre du conseil d’administration de la firme Sullivan and Cromwell, John Foster Dulles, futur Secrétaire d’État et frère d’Allen Dulles, futur directeur de la CIA et lui aussi ex-avocat de Sullivan and Cromwell. Pendant des années, Allen Dulles aura d’ailleurs voyagé au Guatemala aux frais de la compagnie fruitière.

Le joug monopolistique de la United Fruit Co (qui est également implantée au Honduras, au Costa Rica, en Colombie, au Nicaragua, au Panama et en République d’Équateur), imposé grâce à la corruption des dictateurs militaires locaux, léguera au monde l’expression « république bananière ».

La situation se maintient jusqu’en 1944, quand la Révolution guatémaltèque d’octobre, conduite par un groupe de militaires dissidents, d’étudiants et de travailleurs libéraux renverse la dictature de Federico Ponce Vaides (juillet à octobre 44) et la remplace par une junte de trois hommes (Jacobo Arbenz, Jorge Toriello et Francisco Arana) qui convoque immédiatement des élections libres et démocratiques. En décembre 1944, l’écrivain Juan José Arévalo devient le premier président démocratiquement élu du Guatemala, et entame dans la foulée une série de réformes agraires destinées à en finir avec le système de travail forcé des journaliers, en place depuis 1877, et à favoriser l’émergence d’une classe moyenne de petits agriculteurs. Arévalo n’essuiera pas moins de 28 tentatives de coups d’État, mais il a l’indéfectible soutien de son ministre de la défense, le colonel Jacobo Arbenz, et de sa garde présidentielle.

L’accession au pouvoir d’Arbenz, en 1951, envenime encore une situation déjà tendue. Deux ans après sa prise de fonctions, en accord avec les conclusions d’un rapport de 300 pages de l’International Bank for Reconstruction and Development (aujourd’hui Banque mondiale) sur les conditions économiques du Guatemala et les démarches urgentes à entreprendre pour en faire un pays capitaliste moderne, le président Arbenz demande une expropriation pour toutes les terres en friche, qu’il souhaite redistribuer à des paysans sans terres, dont 225 000 acres de terres arables non cultivées de l’UFCo. Arbenz propose de compenser la compagnie fruitière américaine en lui payant les terres aux prix qu’elle a elle-même spécifiés dans ses déclarations au fisc, mais elle les a énormément minimisés pour payer moins d’impôts et, au lieu des 3 dollars l’acre qu’elle a déclarés jusque-là, elle exige – et le Département d’État américain avec elle – 75 dollars l’acre, pas un centime de moins.

Les grands propriétaires terriens menacés d’expropriations et l’UFCo fomentent des soulèvements étudiants, assassinent des leaders paysans, accusent Arbenz de communisme et demandent aux USA d’intervenir.

En novembre 1953, l’ambassadeur américain John E. Peurifoy, un anticommuniste borné qui compte à son passif la manipulation d’élections en Grèce, est nommé au Guatemala pour y mettre en route la mécanique du coup d’État concocté quelques semaines plus tôt dans les bureaux du commandement de la CIA.

« Le président (Arbenz) a déclaré que le problème dans son pays est celui de la relation entre la Compagnie fruitière et le gouvernement. Il s’est lancé dans une longue dissertation sur l’histoire de la Compagnie fruitière depuis 1904 ; et depuis, se plaint-il, elle n’a pas payé d’impôts au gouvernement. Il a dit qu’aujourd’hui, quand le gouvernement doit boucler un budget d’environ 70 millions de dollars, la compagnie fruitière n’y contribue que d’approximativement 150 000 dollars. Cette somme dérive exclusivement de la taxe d’un cent par régime de bananes exporté du Guatemala.

J’ai interrompu le président à ce point pour lui dire qu’il devait commencer par le commencement et qu’il me semblait que, tant que des communistes exerceraient leur influence sur son gouvernement, je ne voyais pas l’espoir de meilleures relations. Le président a alors dit qu’il y avait quelques communistes dans son gouvernement et qu’ils y avaient une influence. Il s’est ensuite lancé dans sa version officielle, selon laquelle ces communistes sont « locaux » (n’ont pas de liens avec l’Union Soviétique). Il a exposé son ancienne amitié avec Gutierrez et Fortuny (deux communistes notoires), dont il a déclaré qu’ils étaient des hommes intègres.

Je lui ai dit que beaucoup de pays avaient pensé avoir affaire à des hommes intègres dans le passé, mais s’étaient rendus compte trop tard que les communistes avaient pris le pouvoir.

Il a répondu que cela ne pouvait pas se produire au Guatemala. Les communistes ne représentaient pas une menace pour le pays ». – John E. Peurifoy dans un télégramme au Département d’État, le 18 novembre 1953. Peurifoy conclut son rapport en disant d’Arbenz qu’il « pense comme un communiste, parle comme un communiste, et même s’il n’en est pas un, servira jusqu’à ce qu’un autre arrive ».

Deux mois plus tard, en janvier 1954, Peurifoy déclare à Time magazine que« l’opinion publique, aux USA, pourrait nous forcer à prendre quelques mesures pour empêcher le Guatemala de tomber aux mains du communisme international ».

De la guerre des mots aux maux de la guerre : Edward Bernays, la CIA et le moulin à propagande

« La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme occulte de la société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir de notre pays » – Edward L. Bernays, Propaganda, 1928

Le gouvernail de la propagande anti-Arbenz est tenu par trois entités : la United Fruit Company, l’administration Eisenhower et la CIA.

La United Fruit Co (qui concentrera ses efforts sur les USA, pendant que la CIA prendra en main la propagande au Guatemala) dispose depuis des années déjà d’une arme redoutable : Edward Bernays, neveu américain de Sigmund Freud décrété « père des relations publiques », un expert de la manipulation de masse. La campagne de désinformation anticommuniste que Bernays va lancer sera d’une telle efficacité qu’elle servira plus tard de modèle à la CIA contre Cuba et le Vietnam.

Dès son arrivée dans les bureaux de la United Fruit en 1939, Bernays avait pensé que pour vendre plus de bananes, il fallait rendre toute la région mythique. Pour ce faire, il avait ouvert le Middle America Information Bureau, une officine spécialisée dans « l’éducation et l’information » des journalistes et en bout de chaîne, des consommateurs américains sur l’Amérique centrale.

« J’écrivais des articles, l’un après l’autre, je les moulinais et ils étaient envoyés à des journaux à travers tout le pays. Je ne savais pas grand-chose sur l’Amérique centrale. J’ai fait quelques recherches ici et là, mais la majorité des informations provenaient de la United Fruit Company » – Samuel Rovner, journaliste du bureau de Bernays.

Ainsi, le QG de l’assaut anticommuniste de Bernays, ainsi que son réseau de publications, sont opérationnels depuis plusieurs années à l’époque de l’élection d’Arbenz. Dans les avis qu’il envoie à Sam Zemurray, président de la UFCo, Bernays explique vouloir amplifier au maximum la rumeur d’un communisme s’installant insidieusement dans « l’arrière-cour » des USA, de façon à forcer le gouvernement américain à une intervention militaire. Dix médias choisis, dont Le Reader’ Digest et le Saturday Evening Post, se chargeront de claironner les « faits » à la face du monde, chacun sous un angle légèrement différent par souci de « pluralité des opinions ». « Dans certains cas, les articles étaient écrits par des membres de leurs équipes rédactionnelles. Dans d’autres cas, le magazine nous demandait de lui fournir un article, et de notre côté, nous trouvions le meilleur rédacteur possible pour se charger de l’affaire », écrira plus tard Bernays.

Des articles paraissent entre autres dans le New York Times, le New York Herald Tribune et des publications libérales comme The Nation, procurant au passage une grande satisfaction à Bernays, qui estime que le contrôle de l’opinion publique américaine passe essentiellement par la séduction du public de gauche libérale. Tous ces magazines discutent doctement, sans le moindre recul ou la moindre preuve, de « l’influence grandissante du communisme au Guatemala ».

Pendant que les journalistes transpirent sur leurs machines à écrire dans leurs rédactions de New York ou de Cincinatti, les pontes de l’édition ont droit au tour du propriétaire : en juin 1952, Bernays emmène les éditeurs de Newsweek, du Cincinnati Enquirer, du Nashville Banner, du New Orleans Item, ainsi qu’un co-éditeur de Time, l’éditeur pour l’étranger de Scripps-Howard, des officiels de United Press, du San Francisco Chronicle, du Miami Herald et du Christian Science Monitor pour un périple de deux semaines roboratives dans l’exotisme du paradis capitaliste et bananier de l’UFCo. A eux l’aventure virile, « les gin-tonics et le White Label Scotch de Dewar à l’ombre de vérandas tropicales, les kilomètres à perte de vue des fiefs privés couverts de jungles, les indiens tour à tour farouches, menaçants ou soumis, les bottes, les uniformes kakis, les chevaux et les pistolets… » (McCann ). Dans son autobiographie, Bernays proteste de sa bonne foi : selon lui, ces messieurs étaient libres d’aller, de venir, de tout voir et de parler à qui ils voulaient, mais Thomas McCann, un attaché de presse de la UFCo, écrira plus tard que la presse « ne voyait qu’une mise en scène soigneusement réglée par le maître d’expédition. Le plan compromettait sérieusement l’objectivité. De plus, l’invitation elle-même demandait implicitement des concessions – ce qui était souligné par l’insistance de Bernays et de la compagnie à dire le contraire ».

De son côté, la CIA ne chôme pas. Dès septembre 1952, elle prépare une opération, PBFortune, qui prévoit l’assassinat d’officiels du gouvernement Arbenz, de leaders syndicaux et d’autres gêneurs (58 personnes doivent être tuées et 74 autres, emprisonnés ou exilées), une guerre psychologique à base de menaces de mort et d’actes de violence gratuite contre le gouvernement, l’aide aérienne du dictateur nicaraguayen Somoza et finalement, la prise du pouvoir d’un conspirateur dénommé Carlos Castillo Armas. A la suite de fuites compromettant la sécurité de l’opération, PBFortune finira à la poubelle.