Une lueur d’espoir (Paul Craig Roberts)

L’Amérique garde un visage décevant plus que jamais depuis que les néoconservateurs ont pris en main la politique étrangère des États-Unis pendant le régime de Clinton et ont commencé les deux décennies de crimes de guerre qui définissent l’Amérique du 21ème siècle, et depuis que les sociétés américaines ont trahi les forces du travail américaines en délocalisant les emplois américains en Asie.

La situation est devenue plus sombre lorsque le régime de Obama a ressuscité la menace russe et a créé la perspective d’un conflit militaire entre les puissances nucléaires.

Comme l’Europe est prise entre les deux, dans des circonstances normales, les pays européens auraient insisté pour que Washington cesse les provocations gratuites envers la Russie. Mais les circonstances normales n’existaient pas. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les pays européens ont été des vassaux sans politique économique et étrangère indépendante.

L’Europe accueille des bases militaires américaines qui menacent la Russie. Elle a soutenu les guerres d’agression de Washington contre la Serbie, l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie, les attaques aériennes contre les provinces du Pakistan et l’utilisation de l’Arabie Saoudite par Washington pour faire sa guerre par procuration contre le Yémen.

L’Europe a soutenu les sanctions économiques gratuites de Washington contre l’Iran et la Russie, des sanctions qui ont coûté beaucoup à l’Europe et à Washington.

Habitué à faire ce qu’il veut avec l’Europe, Washington l’engage sans même consulter les gouvernements vassaux. Aujourd’hui, il semble que l’extraordinaire arrogance et l’hubris de Washington aient atteint la limite. Confronté à une nouvelle série de sanctions contre la Russie, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a déclaré à Washington que le temps où Washington pouvait mettre ses intérêts avant ceux de l’Europe était terminé.

Les nouvelles sanctions ont des conséquences économiques et politiques dévastatrices pour l’Europe. Juncker a déclaré : « si les préoccupations de l’Europe ne sont pas suffisamment prises en compte, nous sommes prêts à agir de manière appropriée en quelques jours ».

Les ministères des Affaires étrangères allemands et français ont ajouté leur soutien à Juncker. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré: « Ce n’est pas aux Américains de juger ou de préciser de quelle manière les entreprises européennes peuvent s’engager dans une coopération avec des tiers, en particulier avec les entreprises énergétiques russes ».

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré: les sanctions «contredisent le droit international» en raison de leur «portée extraterritoriale».

L’Europe considère les sanctions comme un outil de la politique industrielle américaine qui met les intérêts commerciaux des États-Unis au-dessus des intérêts commerciaux de l’Europe.

Espérons que l’arrogance de Washington ne lui permettra pas de reculer et que l’Europe l’enverra se faire voir et se désengagera de l’Empire américain. Sans l’Europe pour abriter ses bases militaires et servir de caisse de résonance à sa propagande, la capacité de Washington à menacer la Russie diminuerait considérablement. En effet, la persistance de Washington dans son attitude hostile et menaçante envers la Russie l’isolerait du monde. Aucun pays ne veut courir le risque d’avoir à connaitre une guerre nucléaire uniquement pour préserver l’unilatéralisme de Washington.