A quand une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Kadhafi et l'intervention française en Libye ?(Vidéos)

Un document de la commission des affaires étrangères du Parlement britannique avait déclaré que l'ancien président français, avait pris la décision d’intervenir en Libye en 2011 dans le but, entre autres, d’« accroître l’influence française en Afrique du Nord » et d’« améliorer sa situation politique en France ».

Selon Le Monde : "Rapportés par Sidney Blumenthal, conseiller de Mme Clinton, les objectifs du président français sont de cinq ordres : « Le souhait d’obtenir une plus grande part de la production de pétrole libyenne » ; celui d’« accroître l’influence française en Afrique du Nord » ; de « permettre aux armées françaises de réaffirmer leur position dans le monde » ; de « répondre aux (…) projets de Kadhafi de supplanter la France en Afrique francophone » et, enfin, la volonté d’« améliorer sa situation politique en France ». Les parlementaires britanniques mettent les points sur les « i » : « Quatre de ces cinq facteurs correspondaient à l’intérêt de la France. Le cinquième représentait l’intérêt politique personnel du président Sarkozy. » Le rapport évoque « les possibles gains électoraux » attendus par M. Sarkozy un an avant la présidentielle de 2012, dans une attitude proactive en Méditerranée censée répondre aux préoccupations des électeurs en matière d’immigration."



Le point 4 fait allusion au mail d'Hillary Clinton selon lequel Sarkozy voulait se débarrasser de Kadhafi car il avait l'intention de créer en Afrique une monnaie concurrençant le Franc CFA et donc l'influence française dans son pré-carré françafricain.



-Les Emails d'Hillary Clinton révèlent que l'OTAN a tué Kadhafi pour stopper la création libyenne d'une monnaie basée sur l'or en Afrique (Asheepnomore)