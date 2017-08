Alain Marsaud, ancien député et ancien magistrat anti-terroriste, révèle que la France soutient Al Qaïda en Syrie et dénonce le rôle de la presse française [Vidéos, Audio]

Sur Sputniknews, Alain Marsaud a révélé que la France a renoué avec les autorités syriennes tout en avouant que celle-ci soutient la filière d'Al Qaïda en Syrie :



«Il faut des preuves de bonne foi de part et d'autre, » concède Marsaud. Côté français, cette bonne foi serait la fin de l'équivoque face au djihadisme : « on ne peut pas soutenir Al-Nosra (branche syrienne d'Al Qaïda, ndlr) et combattre l'Etat islamique. Il y a un ennemi islamiste global. Il s'appelle Al-Nosra, Etat islamique, Boko Haram ». (A 3'40'' sur la bande audio ci-dessous).

Il dénonce également le rôle des médias français qui selon lui ne semblent pas nommer l'ennemi :



"« si on écoute certains journalistes ou certains hommes politiques, on a l'impression que ce sont les témoins de Jéhovah qui commettent des attentats! ». Et notre interlocuteur d'asséner: « il faut mettre les choses au point: si on ne nomme pas l'ennemi, on n'a aucune chance de le vaincre »." Source : - Alain Marsaud : «la France a repris ses relations avec certains services syriens»

Marsaud avait quitté l'émission de BFM TV après avoir interpellé des journalistes sur leur prétendu refus de nommer les vrais responsables de l'attentat de Barcelone, à savoir "l'Islamo-fascisme" (soutenu par l'Arabie saoudite).

L'ancien magistrat anti terroriste semble rejoindre les conclusions de l'ancien député Claude Goasguen qui dénonçait dès 2015 le soutien français à Al Qaïda :

2015 Le député Claude Goasguen évoque le soutien de la France au groupe Al-Nosra affilié à Al-Quaïda

Quant à Alain Marsaud, il avait déjà déclaré en 2014 que le groupe Al Quaïda était l'allié de la France et avait enlevé nos journalistes : "ce sont nos alliés qui ont enlevé nos journalistes".

En 2016, Regis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match et Grand Reporter, évoquait devant une Elisabeth Guigou très mal à l'aise, la politique de soutien (sous l'ex-chef de guerre François Hollande) de la France à Alep envers les rebelles d'Al Nosra conjointement à l'Arabie saoudite.

Alors quelle crédibilité accorder à la politique française de lutte contre le terrorisme sous François Hollande portée par le parti impérial socialisme ? Peut-on lutter contre le terrorisme en France si on le soutient en Syrie ? Peut on véritablement lutter contre le terrorisme si on soutient l'Arabie saoudite en lui vendant massivement des armes ? Y aura-t-il jamais une commission d'enquête sur la politique menée par le gouvernement impérial socialiste en France ?

Octobre 2016. Gabriel Galice, président de l'Institut international de recherches pour la paix à Genève, parle de l'armement des rebelles par le chef de guerre François Hollande malgré l'embargo de l'UE (fin de la vidéo)