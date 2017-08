Allemagne : le gouvernement interdit la plateforme de gauche radicale Indymedia (Arrêt sur images)

Le ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière a interdit vendredi 25 août la plate-forme de gauche radicale Indymedia Linksunten. Le site, considéré comme le "média le plus influent pour l'activisme d'extrême gauche orienté vers la violence" par le gouvernement, et dont plusieurs textes revendiquent des actions politiques violentes, n'est plus visible depuis lors. Une décision dénoncée par Reporters sans Frontières Allemagne comme une atteinte à la liberté de la presse.

"Coup dur" pour la scène des activistes de la gauche radicale allemande. La plate-forme linksunten.indymedia.org, branche de la version allemande du site indymedia.org, a été interdite par le ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière le 25 août. La raison: considérée comme le "média le plus influent pour l'activisme d'extrême gauche orienté vers la violence" par le ministère de l'Intérieur, la plateforme appellerait régulièrement à des actes de violence, notamment contre les forces de l'ordre, a expliqué de Maizière vendredi dernier.

"Le ministère de l'Intérieur interdit une plate-forme d'extrême gauche",

Spiegel Online, 25 août 2017.

Pour rappel, Indymedia est une plate-forme collective associée à l'extrême gauche, à l'origine américaine. On trouve plus d'une centaine de sites Indymedia autonomes dans le monde, comme Indymedia Nantes, Indymedia Grenoble ou encore Indymedia Lille pour la France. Concrètement, il s'agit de sites sur lesquels n'importe qui peut poster des textes de manière anonyme. Les équipes d'Indymedia sont constituées non pas de rédacteurs mais de modérateurs, qui gèrent les publications. Dans le cas d'Indymedia Linksunten, la modération s'effectuait a posteriori, après publication des textes, d'après le Spiegel Online : "Une équipe de modérateurs passe en revue les articles d'après des critères définis, censure des passages ou supprime des textes entiers du site", explique l'hebdomadaire. A noter que plusieurs sites Indymedia ont connu des...