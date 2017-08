Deir Ezzor. Les forces gouvernementales syriennes soutenues par les avions de chasse russes éliminent 800 combattants de l'EI (Southfront)

Les forces gouvernementales syriennes soutenues par les avions de chasse russes éliminent 800 combattants de l'EI et un nombre important d'équipement militaire dans la vallée de la rivière de l'Euphrate Article originel : Govt Forces, Russian Warplanes Eliminate 800 ISIS Fighters And High Number Of Equipment In Euphrates River Valley South Front Traduction SLT

L'Armée arabe syrienne (SAA), soutenue par les forces aérospatiales russes, a détruit l'unité la plus rodée et bien armée de l'Etat islamique (EI) dans la vallée de la rivière de l'Euphrate, a déclaré le ministre de la Défense russe lors d'une déclaration dimanche.



Selon la déclaration, plus de 800 membres de l'EI, 13 chars de bataille, 39 pick-up armés de mitrailleuses de grand calibre et 9 mortiers et des armes à feu d'artillerie ont été détruits pendant les combats dans la zone du village de Ghanem Al-Ali près de la Rivière de l'Euphrate.

"Le 27 août 2017, les unités des forces gouvernementales ont annihilé le groupe de l'EI le plus rompu et le mieux armé de la bataille avec le support massif des forces aériennes russes dans la vallée de la rivière de l'Euphrate près du village de Ghanem Al-Ali," a déclaré le ministre. "Actuellement, un rassemblement de troupes gouvernementales syriennes effectue une offensive rapide le long du rivage oriental de la rivière de l'Euphrate, se déplaçant vers Deir Ezzor. Le but est de libérer cette ville et de détruire le dernier bastion de l'EI en Syrie."