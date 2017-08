Deux salariés licenciés demandent la liquidation judiciaire de Slate Afrique. Le site rattrapé par une affaire de licenciement abusif. (Arrêt sur images)

Slate Afrique pourrait ne jamais se remettre de l'histoire révélée par Mediapart en 2013, et qui paraissait sortie tout droit d'un mauvais épisode de la série Dallas. Selon BFM Business, son ancien directeur éditorial, Pierre Cherruau et l'adjoint de ce dernier Philippe Randrianarimanana ont demandé en juin au tribunal de Paris de placer l'entreprise en liquidation judiciaire. Considérant que les éléments fournis par le duo, licencié en 2013, "sont insuffisants pour avoir la certitude d'un état de cessation de paiements", le tribunal a mandaté un expert pour rendre un rapport fin juillet, dont on attend les conclusions. Mais pour BFM Business, cette requête serait liée à la non-réception, par Cherruau et son adjoint, des indemnités de licenciement accordées en appel par les prud'hommes à Cherruau et son adjoint, pour licenciement "sans cause réelle et sérieuse". La raison de ces indemnités : leur licenciement aurait été décidé non pour les raisons économiques évoquées dans leur lettre de licenciement, mais à cause d'un différend avec la direction de Slate France autour de l'exclusion d'un journaliste pigiste du site africain, Ali Amar.

Retour en 2013. Slate Afrique, filiale de Slate France qui ambitionne de se placer sur le marché...