Edouard Philippe s'emmêle les pinceaux sur la taxe d'habitation en direct sur RMC (Vidéo)

Jeudi dernier sur les ondes de RMC. face à Bourdin, le premier ministre s'est trompé sur le montant de la taxe d'habitation et le nombre de français bénéficiaire de son exonération. Il a annoncé que « dès 2018, 30 % des Français vont bénéficier de l’exonération » de cet impôt perçu par les villes. En fait Edouard Philippe s’est pris les pieds dans le tapis sur le chiffre de 30%. Il s’agit du montant de la baisse et non du nombre de bénéficiaires. Au cabinet du Premier ministre, on confirme avec embarras qu’Edouard Philippe s’est « un peu trompé en évoquant la taxe d’habitation ». « 17M de ménages verront bien leur taxe d’habitation baisser de 30% dès 2018 », précise-t-on. Ces derniers, qui n’auront plus à payer la taxe d’habitation, sont les contribuables qui déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 20 000 € par part.

Source :

- Le Parisien Taxe d'habitation, la grosse bourde d'Edouard Philippe