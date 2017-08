Exclusif : le prince héritier saoudien veut arrêter la guerre au Yémen selon des couriels qui ont fuité (Middle East Eye)

Mohammed Bin Salman, l'héritier du trône saoudien, a avoué à deux anciens officiels étatsuniens qu'il "veut sortir" de la guerre brutale de deux ans qu'il a commencé au Yémen et a ajouté qu'il était "bien" avec Washington pour s'engager contre son ennemi juré l'Iran, selon des courriers électroniques qui ont fuité et obtenus par Middle East Eye.



L'homme âgé de 31 ans a révélé ses intentions à Martin Indyk, l'ancien ambassadeur étatsunien en Israël et Stephen Hadley, un ancien conseiller de sécurité nationale étatsunien, au moins un mois avant d'accuser le royaume du Qatar de saper sa campagne au Yémen et de s'associer avec l'Iran.

Plus de 10.000 personnes ont été tuées et 40.000 blessées dans la guerre au Yémen,depuis que Bin Salman a commencé sa campagne "Tempête décisive" pour reprendre le pays du contrôle des Houthi. Le Yémen est ravagé par une épidémie de choléra qui a infecté 500.000 personnes.



Les deux tiers de sa population - plus de 18 millions de personnes - ont besoin d'aide humanitaire et plus de sept millions souffrent de la malnutrition...

Source :

- Middle East Eye, 14.08.17 EXCLUSIVE: Saudi crown prince wants out of Yemen war, email leak reveals