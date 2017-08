Gérard Filoche, pessimiste, prédit l'explosion de Macron et du pays (Vidéo)

G. Filoche (à 5'26'') : "Macron est dans la même veine, il va faire du Sarkozy et du Hollande en pire, cela n'a pas marché".

A 6'05..."Le fond de la défaite de la gauche cette année c'est évidemment le quinquennat de François Hollande qui est un quinquennat maudit, maudit. Ecoutez moi bien ! C'est à dire qu'il faut rompre avec ce qui a été la ligne politique blairiste, droitière, sociale libérale de ce quinquennat. C'est à dire en fait 41 milliards donnés au Medef, c'est à dire en fait la déchéance de nationalité, c'est à dire en fait la loi El Khomry. La gauche est là pour reconstruire du droit du travail pas pour le détruire..."



A 7'20''...Allez chez Macron c'est rompre avec l'histoire de la gauche, c'est rompre avec l'histoire du socialisme, c'est trahir ses valeurs, c'est trahir ses amis, c'est trahir ses combats. On peut pas quand on est socialiste soutenir Macron, c'est incompatible, antimomique. Macron même sur le plan économique et social c'est Tatcher, que les gens comprennent que Macron va être le plus à droit de tous les libéraux".

A 12'50''. La loi travail de Macron "est la plus grande attaque historique contre les salaires que préparent Macron."



A 14'20": "Ca va exploser. Notre pays est beaucoup plus insecure aujourd'hui avec Macron"...