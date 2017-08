Israël a frappé les convois d'armes syriens et du Hezbollah près d'une centaine de fois en cinq ans, a déclaré un général de très haut niveau. "Quand Israël a un intérêt particulier à défendre, il agit sans tenir compte des risques"...



Source :

- Haaretz Israel Struck Syrian and Hezbollah "Arms Convoys" Nearly 100 Times