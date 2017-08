L’Afghanistan est fin prête pour une guerre par procuration (MK Bhadrakumar)

La Russie a laissé entendre par le passé que les États-Unis parrainaient secrètement l’Etat islamique en Afghanistan. Jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a été encore plus loin en alléguant que des «combattants étrangers» qui avaient été transférés par des «hélicoptères inconnus» ont perpétré un massacre à Hazara Shias dans la province de Sar-e-Pol dans le nord de l’Afghanistan. La porte-parole a déclaré:

On peut voir des tentatives visant à raviver les conflits ethniques dans le pays … Des cas de vols d’hélicoptères non identifiés en direction de territoires contrôlés par des extrémistes dans d’autres provinces du nord de l’Afghanistan ont également été enregistrés. Par exemple, il y a des preuves que le 8 août, quatre hélicoptères ont fait des vols depuis la base aérienne du 209ème corps de l’armée afghane à Mazar-i-Sharif vers une zone capturée par des milices dans le district d’Aqcha de la province de Jowzjan. Il est à noter que les témoins de ces vols ont commencé à sortir des radars des organismes chargés d’appliquer la loi. Il semble que le commandement des forces de l’OTAN qui contrôlent le ciel afghan refuse obstinément de constater ces incidents.

De ce qui précède, il semble que des sections des forces armées afghanes et le commandement de l’OTAN (qui contrôle l’espace aérien afghan) soient de connivence dans ces opérations secrètes. C’est, en effet, une allégation très sérieuse. L’attaque contre les chiites Hazara doit être considérée comme un message destiné à Téhéran. Historiquement et culturellement, l’Iran a des affinités avec la communauté chiite Hazara d’Afghanistan. Peut-être que l’administration Trump, qui a juré de renverser le régime iranien, est en train d’ouvrir un «deuxième front» contre l’Iran à l’est avec l’EI.

Fait intéressant, le ministère russe des Affaires étrangères a également publié vendredi une déclaration sur la situation alarmante en matière de drogues en Afghanistan. Il a souligné que:

Une forte augmentation de la production de drogues est prévue en Afghanistan cette année et un tiers de la population du pays est actuellement impliqué dans la culture du pavot à opium.

La géographie du trafic de drogue afghan s’est élargie et atteint maintenant le continent africain.

Des tonnes de produits chimiques pour le traitement des stupéfiants sont importées illégalement en Afghanistan – avec l’Italie, la France et les Pays-Bas » qui en sont les principaux fournisseurs ».

Les États-Unis et l’OTAN ne sont pas disposés ou sont incapables de freiner cette activité illégale.

La Russie et l’Iran ne peuvent pas fermer les yeux sur les activités hostiles des États-Unis (et de l’OTAN) dans leur arrière-cour, transformant la guerre anti-Talibans en une guerre par procuration contre eux. Ils ne peuvent voir le conflit afghan autrement qu’à travers le prisme de leurs tensions de plus en plus fortes avec les États-Unis.

Quelles sont les options de la Russie? Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré lors d’une réunion avec les hauts gradés à Moscou, le 18 août, que le conflit afghan constituait une menace pour la stabilité de l’Asie centrale. Il a déclaré que la Russie envisageait d’organiser des exercices militaires conjoints plus tard cette année avec le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. La Russie a des bases militaires au Tadjikistan et au Kirghizistan.

De plus, l’ambassadeur Zamir Kabulov, envoyé présidentiel russe en Afghanistan, a récemment déclaré que si le gouvernement afghan et les États-Unis ne pouvaient pas contrer la menace de l’EI, la Russie recourrait à la force militaire. Kabulov a révélé que la Russie avait soulevé au Conseil de sécurité de l’ONU le problème des parachutages de fournitures pour les combattants de l’EI dans au moins trois provinces du nord de l’Afghanistan par des aéronefs non identifiés.

Bien sûr, il est inconcevable que la Russie envoie des hommes sur le terrain en Afghanistan. Mais si l’EI franchit les frontières des États d’Asie centrale, cela devient la «ligne rouge», la Russie ripostera. La Russie renforce ses bases au Kirghizistan et au Tadjikistan. De manière significative, lors d’un exercice militaire conjoint avec le Tadjikistan en juillet, la Russie avait testé ses missiles balistiques de courte portée Iskander-M, l’une des armes les plus avancées de l’arsenal russe, avec une portée de 500 kilomètres et une charge utile de 700 kg. Iskander est équipé de systèmes de guidage terminal avec la capacité de contourner les défenses antimissiles. La précision d’Iskander pourrait être de moins de 10 mètres. (La Russie a déployé cette arme mortelle en Syrie).

Avec le départ du stratège de la Maison Blanche Steve Bannon, un idéologue anti-guerre invétéré de l’administration Trump qui voulait en finir avec la guerre afghane, les généraux prennent désormais le dessus dans le contrôle de la politique américaine. Le secrétaire à la Défense, James Mattis, et le conseiller à la sécurité nationale, HR McMaster, sont en faveur du déploiement de troupes supplémentaires en Afghanistan. ‘L’inconnu connu’ est John Kelly, que Trump a récemment nommé en tant que chef d’état-major. Mais il y a assez d’éléments qui indiquent que Kelly (général du Corps de marine à la retraite et père d’un Marine décédé, le lieutenant Robert Kelly, qui a été tué en Afghanistan en 2010) partage presque certainement l’opinion de Mattis et McMaster.

Si l’on y regarde de plus près, on se rend compte que le véritable problème du président Donald Trump n’est pas de gagner la guerre contre les talibans, mais le risque élevé qu’il courra en écoutant les conseils de ses généraux et mettre sa signature sur une guerre par procuration à part entière en Afghanistan contre la Russie, l’Iran et la Chine.

Source : http://blogs.rediff.com/mkbhadrakumar/2017/08/20/afghanistan-is-ripe-for-proxy-war/

Traduction : Avic – Réseau International