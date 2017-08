La CIA armait et finançait des rebelles djihadistes en Syrie

On a appris grâce au Washington Post que la CIA armait les rebelles suite à la décision de Trump d'arrêter l'opération secrète de la CIA envers les djihadistes en Syrie rebaptisés pour l'occasion "rebelles modérés". On apprend maintenant grâce au Financial Times qu'ils recevaient également des salaires de la part de l'agence de renseignement étatsunienne.

" Des rebelles contactés par le Financial times déclarent que leurs interlocuteurs de la C.I.A. n'ont pas confirmé de changement concernant la politique de soutien secret de la part des USA. La Maison Blanche n'a pas confirmé que le programme avait été annulé.

"Jusqu'à présent, rien n'est confirmé. Il n'y a eu aucun changement sur le terrain. Quand nous avons parlé aux partis concernés [dans la salle des opérations] ils ont aussi été étonnés par ces information," a déclaré Hassan Hamadeh, le commandant de la Division 101, un groupe rebelle. "La collaboration est en cours et tout est arrivé normalement."

Un commandant rebelle qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré que le soutien étatsunien avait décru depuis quelques mois, mais a noté que les rebelles ont reçu leurs salaires usuelles le mois dernier. Cependant, il pense que la décision est définitive. "Le soutien de la C.I.A. est terminée" a déclaré le commandant rebelle."

