La trahison de Trump est complète suite à l'arrivée au pouvoir du complexe militaro-industriel (Russia Today)

Si il y a un moment à marquer d'une croix blanche comme étant le signal le plus clair d'un tournant radical de la politique de Trump à l'égard de ses partisans, c'est bien son annonce cette semaine pour réintensifier l'intervention militaire étatsunienne en Afghanistan.



Ses promesses électorales "les Etats-Unis d'abord" ("America first") et d'en finir avec la folie des guerres étrangères lancées par des administrations précédentes ont été pulvérisées en prime time à la télévision quand il a donné des ordres pour que des milliers de soldats étatsuniens supplémentaires soient envoyés en Afghanistan. Cette guerre qui dure déjà depuis de 16 ans dans ce pays - la plus longue des Etats-Unis - continuera maintenant indéfiniment plus longtemps.



Le Huffington Post a titré : "la nouvelle stratégie floue de Trump en Afghanistan vague est de poursuivre une guerre sans fin."...

RT Trump's Betrayal is Complete as Military-industrial Complex Rises to Power