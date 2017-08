Les avions de chasse de la coalition menée par les Etats-Unis ont bombardé l'armée syrienne dans le village de Kadir dans le centre de la Syrie. Une attaque de l'EI a suivi selon des rapports (Southfront)

Les avions de chasse de la coalition menée par les Etats-Unis ont bombardé l'armée syrienne dans le village de Kadir dans le centre de la Syrie. Une attaque de l'EI a suivi selon des rapports

Article originel : US-led Coalition Warplanes Bomb Syrian Army In Kadir Village In Central Syria. ISIS Attack Follows – Reports

South Front



Traduction SLT