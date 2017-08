Les Babyloniens auraient inventé une trigonométrie bien plus simple que la nôtre (20 minutes.fr)

Ah, la trigonométrie. Cauchemar pour certains au collège et au lycée, l'étude des distances et des angles dans les triangles est utilisée partout, de l'architecture à l'astronomie. Et si on crédite les Grecs Pythagore et surtout Hipparque pour son invention, il semble que les Babyloniens les aient précédés près de 1.000 ans. Avec une méthode bien plus simple.

Le mathématicien australien Daniel Mansfield pense avoir enfin percé les secrets de la tablette Plimpton 322, un trésor archéologique vieux de 3.700 ans. Ce chercheur de l'université New South Wales publie ses conclusions dans la revue Historia Mathematica. Et selon lui, cette sorte de tableau couverts d'inscriptions cunéiformes est une table trigonométrique pour différents triangles rectangles...

