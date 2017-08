Netanyahu à Poutine : l'Iran doit quitter la Syrie ou "nous agirons" (Zero Hedge)

Netanyahu à Poutine : l'Iran doit quitter la Syrie ou "nous agirons". Article originel : Netanyahu To Putin: Iran Must Leave Syria Or "We Will Act" Par Tyler Durden Zero Hedge Traduction SLT

Le Centre d'études stratégiques Begin-Sadat, par exemple, qui est l'un des groupes de réflexion les plus visibles et influents d'Israël sur la scène internationale (et qui se trouve sur le campus de la deuxième plus grande université israélienne), a publié l'année dernière un document de politique générale qui a lancé un appel direct aux partenaires occidentaux d'Israël avec le message univoque contenu dans le titre de l'essai : " La destruction de l'État islamique est une erreur stratégique . L'auteur et directeur du centre Begin-Sadat, Efraim Inbar, s'est opposé à une campagne militaire occidentale de destruction de l'EI , tout en envisageant le groupe comme un outil efficace pour semer la terreur et le chaos en Iran et en Syrie, avec l'avantage supplémentaire de maintenir la Russie enlisée dans une défense du gouvernement Assad. L'Inbar l'a clairement écrit :

La référence de Netanyahu à "la sphère sunnite" est venue après qu'il ait résumé la partie fermée de la discussion comme traitant de " la tentative de l'Iran d'établir un pied à terre en Syrie dans les endroits où l'EI a été vaincu et qu'il doit quitter ". Les commentaires de Netanyahu sont le reflet d'une vision extrêmement inquiétante qui est devenue si proéminente au sein des cercles de défense israéliens qu'elle est considérée comme établie : que l'EI est finalement préférable à l'Iran et à Assad . Cela signifie que la présence continue de l'EI en Syrie et en Irak est une option viable et peut-être meilleure que les sphères d'influence pro-iranienne ou même russe dans l'esprit du Premier ministre israélien. Bien sûr, cette vision que "l'EI est un moindre mal" n'est pas nouvelle. En Israël, par exemple, il existe même des groupes de réflexion "respectés" liés aux grandes universités publiques qui appellent ouvertement à autoriser l'EI à prospérer en Syrie .

L'introduction des chiites dans la sphère sunnite aura certainement de nombreuses implications graves, tant en ce qui concerne les réfugiés que les nouveaux actes terroristes. Nous voulons prévenir une guerre et c'est pourquoi il vaut mieux tirer la sonnette d'alarme le plus tôt possible pour arrêter la détérioration.

Plusieurs responsables de la défense israéliens, anciens et actuels, ont fait écho à ce point de vue au fil des ans, y compris l'ancien ambassadeur israélien aux Etats-Unis Michael Oren, qui en 2014 a surpris l'auditoire au Festival d'Idées d'Aspen du Colorado lorsqu'il a déclaré dans des commentaires liés à l'EI que" le moindre mal est le sunnisme sur les chiites. Oren, tout en articulant la politique de défense israélienne, a pleinement reconnu qu'il pensait que l'EI était "le moindre mal". De même, pour Netanyahu et d'autres responsables israéliens, la principale préoccupation n' a jamais été ce culte de la mort vêtu de noir qui s'est filmé en train de décapiter lesEtatsuniens et de brûler des gens vivants , mais la possibilité, selon Henry Kissinger, "d'une ceinture territoriale chiite et pro-iranienne allant de Téhéran à Beyrouth" et l'établissement d'un "empire radical iranien".

Bien sûr, une telle perspective tend également à supposer que la souveraineté syrienne et irakienne est inexistante (mais perçue au contraire comme une simple extension de l'Iran et de la Russie), même si les deux pays se trouvent aujourd'hui dans une meilleure position en termes de souveraineté opérationnelle, la Syrie ayant libéré Alep et l'Irak ayant regagné Mossoul. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a de plus en plus de vérités qui transapraissent en Israël, dans le Golfe et à Washington ces jours-ci : la partie est terminée en ce qui concerne le changement de régime espéré en Syrie. Peut-être qu'il y a maintenant des discussions plus franches et plus ouvertes où l'on fait la part belle aux stratèges introspectifs qui réorientent leurs propos tout en gardant à l'esprit le prix ultime du changement de régime en Iran voulu par les néoconservateurs.

Bien qu'il soit encore rarement reconnu dans les rapports internationaux, qu'Israël a commis des actes de guerre manifestes en Syrie depuis au moins 2012 et 2013, date à laquelle il a lancé une attaque massive de missiles contre une installation technologique syrienne de défense à Jamraya, à l'extérieur de Damas. En 2016, Israël est allé jusqu' à prendre pour cible l'aéroport international de Damas, tuant un commandant bien connu du Hezbollah. La semaine dernière, le chef de l'armée de l'air israélienne a reconnu près d'une centaine d'attaques perpétrées par l'armée israélienne contre des convois à l'intérieur de la Syrie au cours des cinq dernières années. Plus tôt cet été, Netanyahu lui-même s'est fait attraper alors que son micro était resté ouvert en se vantant qu'Israël avait frappé des cibles syriennes au moins "une douzaine de fois". Et cela ne dit rien du soutien secret d'Israël à des groupes liés à Al-Qaïda dans le sud de la Syrie, qui aurait impliqué des transferts d'armes et des soins prodigués aux djihadistes blessés dans des hôpitaux israéliens, ce dernier aspect ayant fait l'objet d'une large promotion dans le cadre de séances de photos impliquant Netanyahu lui-même. Comme l'ancien directeur par intérim de la CIA, Michael Morell, l'a déclaré directement au public israélien, le "jeu dangereux" d'Israël en Syrie consiste à collaborer avec Al-Qaïda pour combattre l'Iran chiite.

Peut-être que le plus grand coup porté aux plans israéliens pour faire reculer la présence iranienne en Syrie a été porté au milieu de l'été de cette année, lorsque Trump a accepté une "zone de désescalade" dans le sud-ouest de la Syrie avec la Russie, ce qui impliquera nécessairement une coopération iranienne. L'accord reconnaît implicitement que la présence des troupes iraniennes en Syrie est légitime et, comme on l'a signalé à l'époque,"ignorait presque complètement les positions d'Israël". Mais les analystes s'accordent généralement à dire que l'accord conclu entre les États-Unis et la Russie a été relativement fructueux et constitue un pas dans la bonne direction. Même le rapport de Reuters sur la réunion Netanyahu-Putin de cette semaine semblait reconnaître l'efficacité de l'accord :

La Russie a jusqu' à présent fait preuve d'abstention à l'égard d'Israël, en mettant en place une ligne téléphonique militaire d'urgence pour empêcher que leurs avions de guerre ou leurs unités antiaériennes ne se heurtent accidentellement en Syrie.

Mais étant donné qu'Israël s'est déjà investi si lourdement dans la tentative de démobilisation d'Assad alors que Netanyahu lançait régulièrement des attaques contre le Hezbollah en toute impunité, il est peu probable qu'Israël se désengage de la Syrie à un moment donné, même si ses proches alliés occidentaux changent publiquement d'avis. Les paroles effrontées de Netanyahu à Poutine d'une escalade "préventive" en Syrie pour détruire ce que les responsables de la défense israéliens appellent communément le "pont terrestre iranien" (ou le soi-disant "croissant chiite") peut en réalité être une posture diplomatique vide, mais elle révèle un désespoir israélien accru car même l'Occident semble ignorer les "lignes rouges" répétées de Netanyahu.

Quoi qu'il en soit, Netanyahu reste le meilleur espoir du lobby du changement de régime syrien. Déjà, moins de 24 heures après la visite de Netanyahu en Russie, les chroniqueurs néocons lui demandaient de "passer à l'action" unilatéralement:

S'il s'attend vraiment à ce que les autres, en particulier Poutine, sachent qu'il est sérieux cette fois-ci, il devra aller au-delà des mots et passer à l'action, car il est clair qu'Israël ne pouvait pas et ne devrait pas permettre à l'Iran de transformer la Syrie du Sud en un autre Sud-Liban.