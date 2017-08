Panique à bord ! Arrestation du conseiller informatique de l'ex-présidente du Comité National Démocrate et confiscation de ses disques durs par le FBI

L'année dernière, WikiLeaks a publié quelque 20 000 courriels piratés du Comité National Démocrate (DNC), dont certains confirment les critiques formulées par Bernie Sanders et ses partisans sur le parti-pris de l’organisation en faveur d’Hillary Clinton. A la suite de ces fuites montrant le parti pris de la présidente du DNC, Debbie Wasserman Schultz, celle-ci avait dût démissionner.

Cette fois-ci le Daily Caller révèle qu'il y a quelques jours le FBI a saisi des disques durs brisés dans la maison d'Imran Awan, un Pakistanais qui était conseiller informatique de l'ex- présidente du DNC, Debbie Wasserman Schultz.

Le Daily Caller a rapporté qu'une source au Congrès a confirmé que le FBI avait rejoint une enquête criminelle de la Police du Capitol portant sur des "vols d'équipement de membres du Congrès" et pour de "sérieuses violations, potentiellement illégale, du réseau informatique (du Congrès)" par Imran Awan et trois des membres de sa famille, qui avaient accès aux courriers électroniques et aux fichiers de plus d'une vingtaine de Démocrates qui les ont employés à temps partiel.



Mardi dernier, Fox News a rapporté qu'Imran a été arrêté à l'Aéroport International de Dulles et accusé de fraude bancaire alors qu'il essayait de partir pour le Pakistan.