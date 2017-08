Pétition : Venezuela, exigeons des médias et du CSA le débat démocratique ! (Collectif)

Les organisations et personnalités signataires de ce texte au CSA s’adressent à vous pour exprimer une sollicitation conforme à l’exigence démocratique qui devrait être celle du service public de l’audiovisuel.

Au Venezuela la situation politique est extrêmement tendue.

Les médias français donnent une version unilatérale des causes de cette situation et des faits qui se déroulent dans le pays conforme à la version de l’opposition d’extrême-droite et de droite vénézuélienne.

Or des observateurs dont le sérieux et le souci de la vérité sont reconnus comme Maurice Lemoine et bien d’autres confirment au contraire une version de faits conformes à ce que déclare le pouvoir bolivarien du président légitime et démocratiquement élu Maduro qui a lui-même succédé au président Chavez. Or cette version des faits est totalement ignoré par les médias y compris ceux du service public.

C’est pourquoi il nous parait conforme à la justice et à la démocratie que la parole soit donnée à ceux qui représentent la majorité du peuple du Venezuela.

Aussi les organisations signataires vous demandent expressément de donner la parole à son Excellence l’ Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au JT de 20h sur France 2 et le 13h de France Inter pour qu’il ait la possibilité et le temps d’exposer le point de vue du camp progressiste.

L’attitude unilatérale, le refus du débat démocratique des médias y compris de service public sont inquiétants autant pour la conception de l’information qu’elle révèle que pour l’information libre de nos concitoyens.

Les organisations signataires et les signataires individuels attendent une réponse rapide et positive de votre part conforme à la mission de votre institution qui est de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en France.

Veuillez recevoir, mesdames, messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

Premiers signataires :

Pour le Pôle de Renaissance Communiste en France, son président, Léon Landini,

Président de l’Amicale des Anciens Combattants des bataillons FTP-MOI Carmagnole-Liberté de la Région Rhône-Alpes.

Officier de la Légion d’Honneur.

Médaille de la Résistance.

Interné de la Résistance.

Grand Mutilé de Guerre suite aux tortures subits au cour de son internement par la Gestapo.

Le Mouvement pour le Socialisme du 21e siècle (MS21)

Les Clubs penser la France

Le Comité Internationaliste pour la solidarité de classe (CISC)

Aurélien Bernier

Breysacher Christophe

Pour le Cercle Henri Barbusse (CHB) Claude Langlet

Cette pétition sera remise à :

- > signer en ligne sur change.org en cliquant ici