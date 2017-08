Quelle mouche a donc bien pu piquer Macron en Pologne ? [Vidéos]

Macron n'a pu se retenir de ne pas s'emporter et a publiquement et sévèrement critiqué le gouvernement polonais sur son refus de modifié la directive européenne sur les travailleurs détachés créant une crise diplomatique entre la France et la Pologne. Une charge rare pour un chef d'Etat - hormis Trump dont il semble suivre l'exemple - qui ressemble à l'humiliation que Macron avait publiquement infligé à l'ancien chef d'état-major des armées, Philippe de Villiers, le poussant à démissionner.

L'enjeu pour le chef d'Etat français et son gouvernement est de ramener la durée d'exercice dans un pays de l'UE des travailleurs détachés (étrangers issus de l'UE travaillant dans un autre pays de l'UE) de 24 mois à 12 mois. Mais la manière martiale qu'il emploie pour parvenir à ses fins semble pour l'instant ne produire que l'effet inverse et a raidi encore plus les autorités polonaises.



La première ministre polonaise, Beata Szydlo, a qualifié Macron d'arrogants et d'inexpérimenté : "peut-être, ses déclarations arrogantes sont-elles dues à son manque d'expérience et de pratique politique, mais j'attends qu'il rattrape rapidement ces lacunes et qu'il soit à l'avenir plus réservé".

Peu avant Macron n'avait pas pu non plus s'empêcher de parler de politique intérieure à l'étranger, en déclarant aux Polonais, que le peuple français n'aimait pas les réformes :

"C'est un peuple qui déteste les réformes" a-t-il dit accompagnant ses paroles par un geste de balayage du revers de la main.