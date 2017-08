Rapport de situation hebdomadaire du Donbass (Vidéo) – 26 août 2017 (Donipress)

Chaque semaine, Christelle Néant de l’agence DONi Press, en partenariat avec Thom Aldrin d’Eveil Français TV, vous propose une rétrospective (militaire, politique, économique et sociale) en vidéo et en français de la semaine écoulée concernant le Donbass, l’Ukraine et la Russie.

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué le samedi 26 août 2017 par vidéo conférence :

SITUATION MILITAIRE

01’16 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

07’31 » – Utilisation des drones par l’armée ukrainienne pour viser délibérément les zones civiles et destruction volontaire des habitations par le feu

10’21 » – Nouvelle tentative de percée des lignes de défense de la RPD par les FAU

12’10 » – Bilan humain et matériel de la « trêve du pain »

13’38 » – Les représentants ukrainiens au sein du CCCC sabotent le cessez-le-feu et les réparations

16’45 » – Déclarations américaines délirantes sur le retrait des troupes russes dans le Donbass, aide militaire américaine et défilé de l’OTAN à Kiev

SITUATION POLITIQUE / ACCORDS DE MINSK

21’22 » – L’Ukraine veut exclure la RPD et la RPL des négociations à Minsk, et réponse de Zakhartchenko

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

26’09 » – Pavel Klimkine compare Kiev à Berlin

28’47 » – Conclusion et quelques mots sur le tournoi international de MMA qui a eu lieu le jour-même