Revue de presse n°7 (Guerre à Gaza ?; Unicef et ONU complices de crimes de guerre au Yémen ?; May interdit le rapport sur le financement saoudien de l'extrémisme islamiste; Trump attise l'Islamophobie)

La guerre de Gaza n'aura pas lieu

En Israël et dans les territoires palestiniens, la population a appris à accepter qu'une guerre en suit une autre, tous les deux ou trois ans. "Un conflit inévitable à Gaza," fut le titre d'un article publié dans le quotidien Yediot Ahronot au début du mois d'avril. "Avec le Liban qui ne cache plus son rôle de soutien envers le Hezbollah, la prochaine guerre doit frapper les civils là où cela fait mal" a déclaré le ministre israélien en avril 2017 selon Haaretz. Pourtant, selon le New York Times, celle-ci demeure largement évitable. Deux chercheurs ( Nathan Thrall et Robert Blecher) de l'International Crisis Group ont écrit dans le NYT un article intitulé : "The Next War in Gaza Is Brewing. Here’s How to Stop It" ("La prochaine guerre de Gaza menace d'éclater. Voici comment l'empêcher") où ils décrivent comment éviter cette guerre. Nathan Thrall, est un analyste de l'International Crisis Group, auteur de “The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine”. Robert Blecher est le conseiller et directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de l'International Crisis Group (ICG). Les auteurs pointent clairement le rôle des autorités israéliennes et palestiniennes dirigées par le Fatah, ils accusent ces deux leadership d'imposer de concert des taxes considérables aux populations aggravant la pauvreté et la misère dans la bande de gaza.



Les auteurs pointent avant tout la responsabilité d'Israël qui agit de concert avec l'Egypte pour isoler la bande de Gaza :

"La base réelle des problèmes de Gaza repose dans le rôle qu'Israël et l'Égypte joue pour isoler Gaza, aussi bien qu'aux décisions d'Israël et de la communauté internationale de soutenir l'illusion que l'autorité palestinienne contrôle le territoire et devrait donc avoir le droit de taxer ses marchandises et recevoir et administrer par elle même son aide. Pendant 10 ans, Israël et la plupart des pays de la communauté internationale ont cherché à affaiblir les dirigeants de Gaza en feignant qu'ils n'existaient pas. Israël perçoit des impôts sur toutes les marchandises qu'il envoie dans Gaza et transfert cet argent à l'autorité palestinienne, sachant parfaitement que l'autorité envoie cet argent non pour faire fonctionner les services à Gaza, mais pour les anciens salariés de l'autorité palestinienne, qui pendant une décennie ont été payés à ne rien faire pour entraver le gouvernement mené par le Hamas".



Les auteurs ne manquent pas de signaler l'étrange jeu des autorités palestiniennes supplétives dirigées par le Fatah de Mahmoud Abbas :



"C'est l'autorité palestinienne qui aggrave la détresse de Gaza. Ces derniers mois, l'autorité a conditionné l'approvisionnement en pétrole dans la bande de Gaza au paiement d'un impôt conséquent; a sévèrement coupé les compensations salariales aux salariés de l'autorité palestiniens dans Gaza; a réduit ses paiements à Israël pour son approvisionnement en électricité à Gaza; a empêché un grand nombre de patients de recevoir des traitements à l'extérieur du territoire; a forcé des milliers de fonctionnaires de Gaza à prendre leur retraite anticipée; a interdit aux banques de Gaza de transférer des paiements en Égypte pour obtenir du carburant pour la seule centrale électrique de la Bande; et menacé de couper des prestations sociales à environ 80.000 familles". Le résultat a été une catastrophe humanitaire. Gaza est sur le point de s'écrouler. L'électricité est rare, l'eau est imbuvable et des vidanges non traitées sont rejetées à la mer. Les patients dont les transferts hors de Gaza ont été refusés sont morts."

Même l'autorité israélienne partagerait les analyses des deux experts de l'ICG : " La crise a sensibilisé quelques analystes israéliens et décideurs au risque accru d'un nouveau conflit. Fin avril, Giora Eiland, un conseiller de la sécurité nationale sous l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, a averti que l'autorité palestinienne "pousse le Hamas à prendre la seule option qu'ils ont et d'ouvrir le feu sur Israël et d'attirer à nouveau l'attention de la communauté internationale." Il a ajouté : "l'autorité palestinienne veut rendre la situation à Gaza aussi précaire que possible de manière à faire en sorte que le Fatah prenne le pas sur le Hamas. Ainsi tant le peuple d'Israël que de Gaza va payer le prix du jeu politique cynique de l'autorité palestinienne".

L'ICG en vient donc à considérer dans les colonnes du NYT, que l'autorité palestinienne du Fatah pourrait voir un soulèvement du Hamas comme une aubaine pour sortir du marasme dans lequel est plongé la bande de Gaza en mobilisant la communauté internationale et en isolant par là même son ennemi juré du Hamas. Pour les auteurs de l'ICG la meilleur façon d'éviter une nouvelle guerre dans la bande gaza serait que l'autorité palestinienne supplétive dirigée par le Fatah et les autorités israéliennes cessent de racketter la population gazaoui et que les taxes sur les produits entrant dans la bande de Gaza aillent directement à l'autorité en place à Gaza, à savoir le Hamas : "La façon la plus facile et la plus durable d'éviter un avenir catastrophique est de faire en sorte que les marchandises consommées par deux millions de personnes à Gaza soient taxées seulement par le gouvernement qui les sert".