Un rapport international secret révèle le soutien des EAU à al-Qaïda au Yémen (Press TV)

La chaîne d’information qatarie Al-Jazeera a annoncé ce dimanche 20 août que l’équipe d’experts du Comité des sanctions internationales contre le Yémen avait confirmé le soutien du gouvernement émirati aux groupes armés et aux terroristes comme al-Qaïda dans le sud du Yémen, a rapporté l’agence de presse iranienne IRNA.

Selon ce rapport, les groupes terroristes dans le sud du Yémen, dont al-Qaïda, reçoivent directement des aides financières de la part de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, a rapporté Al-Jazeera

Selon ce rapport, la guerre au Yémen, en particulier dans la ville d’Aden dans le sud de ce pays, a renforcé le rôle d’un dénommé Abou Abbas qui jouit du soutien financier direct des EAU. Or, cette personne a autorisé al-Qaïda à renforcer ses positions à Aden.

D’après ce document, Abou Abbas est soutenu par les Émirats arabes unis et en échange de l’argent qu’il reçoit, il limite les activités du parti al-Islah dans le sud de ce pays.

Ce document a été diffusé par le Qatar alors que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l’accusant de soutenir le terrorisme dans la région.

« Les Émirats arabes unis procèdent toujours à des arrestations illégales au Yémen. Il y a des preuves établissant que deux personnes sont depuis 8 mois retenus à Aden par les forces de sécurité émiraties », est-il dit dans ce document.

Abou Abbas a également favorisé l'installation des daechistes dans la province de Taëz dans le sud du Yémen, une province dont une partie donne sur le détroit de Bab el-Mandeb, et a contribué à y renforcer leurs positions et, ce faisant, à limiter l’influence du parti al-Islah.

Le 26 mars 2015, l’Arabie saoudite et ses alliés ont lancé une offensive au Yémen pour tenter en vain de ramener au pouvoir le gouvernement démissionnaire yéménite. Les attaques de cette coalition se poursuivent et tuent de plus en plus de Yéménites.