Une junte militaire gouverne à présent les Etats-Unis (Moon of Alabama)

Selon la théorie politique de la structure du pouvoir datant des années 1950, la société étatsunienne est principalement construite autour de trois groupes d'élite : les militaires de haut rang, les cadres d'entreprise et la direction politique ("La direction politique" est constituée par la bureaucratie, la C.I.A. et leurs proxys au Congrès).



Le jour des élections j'avais noté que seulement l'armée avait soutenu Trump. Les cadres d'entreprise et les membres de la direction politique constituant les deux autres parties du triangle ont soutenu Hillary Clinton et ont continué à le faire même après que Trump ait gagné. (Ce n'est que tout récemment que les absurdités sur "la collusion de Trump avec la Russie" se sont tues). j'ai écrit :



Les militaires exigeront leur dû au-delà des trois généraux siégeant maintenant dans le cabinet de Trump.

Malheureusement cela s'est avéré exact. Une junte militaire gouverne maintenant les États-Unis :



À l'intérieur de la Maison Blanche, en attendant, des généraux gèrent les relations de Trump heure par heure et chuchotent dans son oreille - et ces chuchotements, comme avec la décision cette semaine d'étendre les opérations militaires étatsuniennes en Afghanistan, deviennent souvent politiques.



Au coeur du cercle de Trump, il y a un trio de généraux avec l'expérience des commandants de champs de bataille: chef d'état-major de la Maison Blanche, John F. Kelly, ministre de la Défense nationale, Jim Mattis, et conseiller de la sécurité nationale, H.R. McMaster. Les trois hommes ont soigneusement cultivé des relations personnelles avec le président et ont gagné sa confiance...

Kelly, Mattis et McMaster ne sont pas les seules figures militaires servant à un haut niveau de fonction dans l'administration Trump. Le directeur de C.I.A., Mike Pompeo, le Procureur Général, Jeff Sessions, le secrétaire de l'Énergie, Rick Perry et le secrétaire intérieur, Ryan Zinke, ont chacun servi dans des branches diverses de l'armée U.S et Trump a récemment découvert l'ancien général d'armée Mark S. Inch pour mener le Bureau Fédéral des Prisons. [...] le Conseil de Sécurité nationale [..] compte deux autres généraux importants...

Source :

- Moon of Alabama A Military Junta is Now Ruling the United States