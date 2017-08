Veolia à La Baule: «Plage privatisée», «Coca à 8euros»... Commerçants et habitants vent debout (20 minutes)

TOURISME Les 35 restaurants et établissements de la plage de La Baule, en Loire-Atlantique, se mobilisent contre le contrat de concession qu'a obtenu Veolia pour 12 ans...

(c) J. Urbach 20 Minutes

Il y a le ciel, le soleil, l’océan... et Veolia. Ce dimanche à La Baule, alors que les touristes mangent tranquillement leur glace sur le remblai, le nom de l’entreprise (spécialisée dans la gestion de l’eau et des déchets) est sur les lèvres d’une majorité de commerçants et d’habitants. « Un gros groupe comme ça, ça n’annonce rien de bon, juge Pascal, qui promène son chien. Attendons de voir, mais je crains le pire. »

Mi-décembre, le groupe a en effet obtenu la gestion, pendant 12 ans, des 5,4 km de la plage de Loire-Atlantique où sont installés 35 établissements, à même le sable. Seul candidat, il a notamment l’objectif de faire appliquer le décret plage de 2006, que la municipalité (qui s’occupait jusque-là de la gestion du site) n’avait pas mis en œuvre, avançant des « lourdeurs administratives ». Veolia sera aussi en charge de la rénovation des accès et de l’entretien de la plus grande plage d’Europe...

