Victimes sans valeurs : les guerres occidentales ont tué 4 millions de Musulmans depuis 1990 (Middle East Eye)

Victimes sans valeurs : les guerres occidentales ont tué 4 millions de Musulmans depuis 1990

Article originel : Unworthy Victims: Western Wars Have Killed Four Million Muslims Since 1990

Par Nafeez Ahmed*

Middle East Eye, 08.04.2015 Traduction SLT

Des recherches historiques prouvent que la "guerre contre le terrorisme" menée par les États-Unis a tué jusqu' à 2 millions de personnes, mais il s'agit là seulement d'une part de la responsabilité occidentale dans les décès en Irak et en Afghanistan au cours des deux dernières décennies.

Un garçon irakien regarde des photos de victimes d'un raid aérien étatsunien en 1991 qui a tué 450 hommes, femmes et enfants abrités dans un refuge d'Al-Ameriyah à Bagdad. Irak, le 17 juillet 2003 (AFP)

Le mois dernier, les Physicians for Social Responsibility (PRS) [Médecins pour une responsabilité sociale] de Washington DC ont publié une étude historique concluant que le nombre de morts depuis 10 ans de la "guerre contre le terrorisme", depuis les attentats du 11 septembre 2001, est d'au moins 1,3 million et pourrait atteindre 2 millions. Le rapport de 97 pages du groupe de médecins lauréats du prix Nobel de la paix est le premier à comptabiliser le nombre total de victimes civiles des interventions antiterroristes dirigées par les États-Unis en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. Le rapport du PSR est rédigé par une équipe interdisciplinaire d'éminents spécialistes de la santé publique, dont le Dr Robert Gould, directeur de la sensibilisation et de l'éducation des professionnels de la santé au San Francisco Medical Center de l'Université de Californie et le professeur Tim Takaro de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Simon Fraser.

Pourtant, il a été presque complètement occulté par les médias anglophones (et francophones, NdT), bien qu'il s'agisse du premier effort d'une organisation de santé publique de premier plan au monde pour produire un calcul scientifiquement solide du nombre de personnes tuées par la "guerre contre le terrorisme" menée par les États-Unis et le Royaume-Uni (et la France, NdT).

Attention aux lacunes Hans von Sponeck, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, a qualifié le rapport du PSR de "contribution significative à la réduction de l'écart entre les estimations fiables des victimes de la guerre, en particulier les civils en Irak, en Afghanistan et au Pakistan et les comptes tendancieux, manipulés ou même frauduleux". Le rapport passe en revue de manière critique les estimations précédentes du nombre de victimes de la "guerre contre le terrorisme". Il critique sévèrement le chiffre le plus souvent cité par les médias grand public comme faisant autorité, à savoir le nombre de morts en Irak, estimé à 110 000. Ce chiffre est tiré de la compilation des reportages médiatiques sur les meurtres de civils, mais le rapport du PSR identifie de graves lacunes et problèmes méthodologiques dans cette approche. Par exemple, bien que 40 000 corps aient été enterrés à Najaf depuis le déclenchement de la guerre, le CIB n' a enregistré que 1 354 morts à Najaf pour la même période. Cet exemple montre à quel point l'écart est grand entre le chiffre de Najaf du CIB et le nombre réel de morts - dans ce cas-ci, par un facteur de plus de 30. De telles lacunes sont comblées dans la base de données du CIB. Dans un autre cas, le BAC n' a enregistré que trois frappes aériennes au cours d'une période en 2005, alors que le nombre d'attaques aériennes était en fait passé de 25 à 120 cette année-là. Encore une fois, l'écart ici est d'un facteur 40. Selon l'étude PSR, l'étude très contestée du Lancet, qui estimait à 655 000 le nombre de morts en Irak jusqu'en 2006 (et plus d'un million jusqu' à aujourd'hui par extrapolation), était probablement beaucoup plus précise que les chiffres du CIB. En fait, le rapport confirme un consensus virtuel parmi les épidémiologistes sur la fiabilité de l'étude Lancet. Malgré quelques critiques légitimes, la méthodologie statistique qu'elle a appliquée est la norme universellement reconnue pour déterminer les décès dans les zones de conflit, utilisée par les agences internationales et les gouvernements.

Refus politisé PSR a également passé en revue la méthodologie et la conception d'autres études montrant un taux de mortalité plus faible, comme un article paru dans le New England Journal of Medicine, qui présentait de sérieuses limites. Ce document ne tenait pas compte des zones les plus touchées par la violence, à savoir Bagdad, Anbar et Ninive, en se fondant sur des données erronées du CIB pour les extrapoler à ces régions. Elle a également imposé des "restrictions politiques" à la collecte et à l'analyse des données - des entretiens ont été menés par le Ministère irakien de la santé, qui était "totalement dépendant de la puissance occupante" et avait refusé de communiquer des données sur les décès enregistrés en Irak sous la pression des États-Unis. En particulier, PSR a évalué les affirmations de Michael Spaget, John Sloboda et d'autres personnes qui ont remis en question les méthodes de collecte des données de l'étude du Lancet comme étant potentiellement frauduleuses. Toutes ces allégations, a conclu PSR, étaient fausses. Les rares "critiques justifiées", conclut PSR, ne remettent pas en question les résultats de l'ensemble des études du Lancet. Ces chiffres représentent toujours les meilleures estimations actuellement disponibles ". Les conclusions du Lancet sont également corroborées par les données d'une nouvelle étude de PLOS Medicine, qui a révélé la mort de 500 000 Irakiens à la suite de la guerre. Dans l'ensemble, le rapport conclut que le nombre le plus probable de victimes civiles en Irak depuis 2003 à ce jour est d'environ un million. A cela, l'étude PSR ajoute au moins 220.000 en Afghanistan et 80.000 au Pakistan, tués comme conséquence directe ou indirecte de la guerre menée par les Etats-Unis: un total assez "conservateur" de 1,3 million. Le chiffre réel pourrait facilement être "supérieur à 2 millions". Pourtant, même l'étude PSR souffre de limites. Premièrement, la "guerre contre le terrorisme" de l'après-11 septembre n'était pas nouvelle, mais elle a simplement prolongé les politiques interventionnistes antérieures en Irak et en Afghanistan. Deuxièmement, l'énorme pénurie de données sur l'Afghanistan a fait en sorte que l'étude du PSR a probablement sous-estimé le nombre de morts afghans.

Irak La guerre contre l'Irak n' a pas commencé en 2003, mais en 1991 avec la première guerre du Golfe, qui a été suivie par le régime des sanctions de l'ONU. Une première étude PSR réalisée par Beth Daponte, alors démographe du Bureau du recensement du gouvernement étatsunien, a révélé que les décès en Irak causés par l'impact direct et indirect de la première guerre du Golfe s'élevaient à environ 200 000 Irakiens, pour la plupart des civils. Pendant ce temps, son étude gouvernementale interne a été supprimée. Après le retrait des forces étatsuniennes, la guerre contre l'Irak s'est poursuivie sous forme économique grâce au régime de sanctions imposé par les États-Unis et le Royaume-Uni, sous prétexte de refuser à Saddam Hussein le matériel nécessaire à la fabrication d'armes de destruction massive. Les articles interdits en Irak en vertu de cette justification comprenaient un grand nombre d'articles nécessaires à la vie quotidienne. Les chiffres incontestés de l'ONU montrent que 1,7 million de civils irakiens sont morts à cause du régime de sanctions brutales de l'Occident, dont la moitié étaient des enfants. La mort massive était apparemment voulue. Parmi les articles interdits par les sanctions de l'ONU figuraient des produits chimiques et des équipements essentiels pour le système national irakien de traitement de l'eau. Un document secret de la Defence Intelligence Agency (DIA) étatsunienne découvert par le professeur Thomas Nagy de la School of Business de l'université George Washington constitue, a-t-il dit," un premier projet de génocide contre le peuple irakien ". Dans son article pour l'Association of Genocide Scholars de l'Université du Manitoba, le professeur Nagi a expliqué que le document de la DIA révélait " des détails minutieux d'une méthode pleinement exploitable pour" dégrader complètement le système de traitement de l'eau "d'un pays entier" sur une période de dix ans. La politique de sanctions créerait "les conditions d'une maladie généralisée, y compris des épidémies à grande échelle", ce qui "liquiderait une partie importante de la population irakienne". Cela signifie qu'en Irak seulement, la guerre menée par les Etats-Unis de 1991 à 2003 a tué 1,9 million d'Irakiens, puis environ 1 million d'Irakiens à partir de 2003, soit un peu moins de 3 millions de morts irakiens sur deux décennies.

Afghanistan En Afghanistan, l'estimation des pertes globales par PSR pourrait également être très en deçà de la réalité. Six mois après la campagne de bombardement de 2001, Jonathan Steele, du Guardian, a révélé que de 1 300 à 8 000 Afghans ont été tués directement et qu'environ 50 000 autres personnes sont décédées de manière évitable et indirecte par suite de la guerre. Dans son livre, Body Count: Global Avoidable Mortality Since 1950 (2007), le professeur Gideon Polya a appliqué la même méthodologie que The Guardian aux données annuelles de mortalité de la Division de la population des Nations Unies pour calculer des chiffres plausibles pour les décès excédentaires. Biochimiste à la retraite à l'Université La Trobe de Melbourne, Polya conclut que le nombre total de décès évitables en Afghanistan depuis 2001, dans le cadre de la guerre et de l'occupation en cours, s'élève à environ 3 millions de personnes, dont environ 900 000 sont des nourrissons de moins de cinq ans. Bien que les conclusions du professeur Polya ne soient pas publiées dans une revue universitaire, son étude de 2007 sur le nombre de corps a été recommandée par la sociologue Jacqueline Carrigan, de la California State University, comme étant "un profil riche en données de la situation mondiale en matière de mortalité" dans une revue publiée par le journal Routledge, Socialisme et démocratie. Comme en Irak, l'intervention étatsunienne en Afghanistan a commencé bien avant le 11 septembre sous la forme d'une aide militaire, logistique et financière secrète aux talibans, à partir de 1992 environ. Cette aide étatsunienne a permis la violente conquête par les talibans de près de 90 % du territoire afghan. Dans un rapport de l'Académie nationale des sciences publié en 2001, Forced Migration and Mortality, l'épidémiologiste Steven Hansch, directeur de Relief International, a fait remarquer que l'excédent de mortalité total en Afghanistan en raison des répercussions indirectes de la guerre tout au long des années 1990 pourrait se situer entre 200 000 et 2 millions. L'Union soviétique, bien entendu, a également assumé la responsabilité de son rôle dans les infrastructures civiles dévastatrices, ouvrant ainsi la voie à ces morts. Globalement, cela suggère que le nombre total de morts afghanes dues aux impacts directs et indirects de l'intervention dirigée par les États-Unis depuis le début des années 90 pourrait atteindre 3 à 5 millions.

Déni Selon les chiffres étudiés ici, le nombre total de décès causés par les interventions occidentales en Irak et en Afghanistan depuis les années 1990 - tués directement et les conséquences à plus long terme des privations imposées par la guerre - s'élèverait probablement à environ 4 millions (2 millions en Irak entre 1991 et 2003, plus 2 millions dans le cadre de la "guerre contre le terrorisme"), et pourrait atteindre 6 à 8 millions de personnes si l'on tient compte des estimations plus élevées de décès évitables en Afghanistan. De tels chiffres pourraient bien être trop élevés, mais ne le sauront jamais avec certitude. Les forces armées étatsuniennes et britanniques (et françaises, NdT), par principe, refusent de tenir compte du nombre de civils tués lors d'opérations militaires - ce sont des désagréments inutiles. En raison du manque criant de données en Irak, de l'inexistence quasi totale de registres en Afghanistan et de l'indifférence des gouvernements occidentaux à l'égard des décès de civils, il est littéralement impossible de déterminer l'ampleur réelle des pertes en vies humaines. En l'absence même de possibilité de corroboration, ces chiffres fournissent des estimations plausibles fondées sur l'application de la méthodologie statistique standard aux meilleures données probantes disponibles, même si elles sont rares. Ils donnent une indication de l'ampleur de la destruction, sinon le détail précis. Une grande partie de cette terreur mortelle a été justifiée dans le contexte de la lutte contre la tyrannie et le terrorisme. Pourtant, grâce au silence des médias, la plupart des gens n'ont aucune idée de l'ampleur réelle de la terreur prolongée engendrée en leur nom par la tyrannie étatsunienne et britannique en Irak et en Afghanistan.