[Vidéo] Kémi Séba arrêté à Dakar après une plainte de la BCEAO (Réseau international)

Il semble que brûler un billet de 5 000 F CFA est beaucoup plus grave que brûler un billet de 500 F français qui vaut dix fois plus. Certains se souviennent encore de ce fameux geste de Serge Gainsbourg sur le plateau de télé où il brûlait un billet de 500 FF. Le génie n’avait jamais été inquiété pour cette provocation, pas même une amende, rien. Beaucoup de téléspectateurs avaient été choqués, et Gainsbourg lui-même disait que son acte était illégal. En fait non, son acte était tout à fait légal en droit français, dans la mesure où le billet lui appartenait. Une jurisprudence datant de 1974 à une loi de 1810 détermine que l’argent appartient à son porteur et non à la Banque de France. Qu’en est-il du droit sénégalais ?