[Vidéo] Theresa May rejette la demande des survivants de l'attentat du 11/9 de rendre public un rapport sur le financement du terrorisme en GB par l'Arabie saoudite (The Independent)

Parmi ceux qui ont appelé Mme May à rendre public le rapport, demandé par son prédécesseur, David Cameron, il y avait un groupe de survivants étatsuniens des attaques du 11/9 et les parents de presque toutes les 3,000 personnes qui ont été tuées.

Theresa May a rejeté un appel des survivants des attaques du 11/9 pour rendre public un rapport supprimé portant sur le rôle de l'Arabie Saoudite dans le financement de l'extrémisme Islamiste au Royaume-Uni. Plus tôt cet été, le gouvernement britannique a annoncé qu'il avait décidé de ne pas publier les informations, citant des raisons de sécurité nationale et "la quantité énorme d'informations personnelles" qu'il contenait.

"Le Royaume-Uni a maintenant l'occasion historique unique d'arrêter les massacres commis par les terroristes inspirés du Wahhabisme en publiant le rapport du gouvernement britannique sur le financement du terrorisme au Royaume-Uni qui, selon les reportages parus dans les médias, situe l'Arabie Saoudite au centre des responsabilités" est-il écrit sur la lettre, signée par 15 personnes.



Mais le gouvernement britannique a rejeté leur requête dans une lettre que le groupe a décrite comme "honteuse".

"La réponse n'a pas permis de savoir si les choses allaient changer pour une raison simple: les Etats-Unis et le Royaume-Uni continuent de protéger l'Arabie Saoudite, leur permettant d'opérer librement, impunément, en leur fournissant même des armes mortelles, alors qu'ils poursuivent leurs activités habituelles inspirant l'intolérance, commettant le génocide et des violations de droits de l'homme," a déclaré Sharon Premoli, qui était au 80ème étage de la tour nord du World Trade Center quand le premier avion d'Al Qaïda a frappé la tour.



Brett Eagleson, dont le fils John a péri au 17ème étage de la tour Sud, a déclaré que le gouvernement britannique retenait des informations potentiellement cruciales...

Source :

- The Independent Theresa May rejects appeal from 9/11 survivors to release suppressed Saudi Arabia terror report