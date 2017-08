[Vidéos] Macron dans le sillage de Trump, qualifie le gouvernement de Maduro de "dictature" (AFP)

S'exprimant devant les ambassadeurs français réunis à Paris, Macron s'est demandé mardi "comment certains ont pu être aussi complaisants avec le régime qui se met en place au Venezuela".

"Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisations idéologiques inquiétantes, alors même que les ressources de ce pays restent considérables", a lancé Emmanuel Macron reprenant le discours et les éléments de langage de Trump et montrant par là même qu'il emboîte les pas de la propagande atlantiste à l'encontre du gouvernement de Maduro semblant aller dans le sens des récentes sanctions diplomatiques et économiques et des décisions militaires imposés par les Etats-Unis.