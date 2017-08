La collision lundi entre le destroyer étatsunien et un pétrolier près de Singapour a entraîné la disparition de 10 marins US tandis que cinq autres ont été blessés. Parmi les disparus, la marine étatsunienne a retrouvé les restes d'un marin dans l'enceinte du bateau...

Source :

- Washington Post These are the sailors lost from the USS John S. McCain