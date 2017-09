18.09.17. Hommage à Jimi Hendrix (Vidéos)

Extrait de la RP n°10.

On ne soulignera jamais assez le génie extraordinaire aux multiples facettes de Jimi Hendrix. Voici deux morceaux incroyables d'Hendrix en avance sur tout ce qui se faisait à l'époque dans le monde du rock et jetant les ponts entre musique rock, free jazz et musique classique d'avant-garde. Son interprétation de Star Spangled Banner (l'hymne étatsunien) et Machine Gun sont deux morceaux profondément antiguerre et anti-impérialistes où Hendrix sait suggérer avec sa simple guitare, la souffrance, les cris, le son des sifflements des bombes et des bruits de mitraillettes non sans résonance avec les horreurs de la guerre du Vietnam :



"On ne cherche pas à dénigrer les Etats-Unis. On reflète l'ambiance des Etats-Unis aujourd'hui. C'est un peu électrique" dira-t-il après son interprétation de l'hymne étatsunien à Woodstock devant près de 500.000 personnes.

Il rejoint à sa façon l'avant-garde de la musique contemporaine classique de Boulez et de Pierre Henry dans le domaine de la pop avec un message humaniste et (géo)politique en plus.

Une sorte de free-rock d'avant-garde exprimant une révolte antiguerre par ses seules accents musicaux. C'est toute l'histoire des Etats-Unis qui est revisitée et condensée dans ce morceau : de l'histoire des Indiens d'Amérique (dont il est originaire) et de la cavalerie US (à 2'52") jusqu'aux bombardements US au Vietnam. Un puissant acte de subversion sans parole. Du grand art !



Un morceau toujours d'actualité.