A l'ONU, Trump appelle Kim Jong Un "Rocket Man" et menace de "détruire totalement la Corée du Nord" (Vidéo)

Quelqu'un croit-il que Trump a écrit ce discours ou s'agit-il de quelqu'un d'autre ? Trump est un mannequin ventriloque, livrant des mots écrits par le complexe militaro-industriel. Il est difficile d'imaginer à quel point les Etats-Unis sont tombés bas lorsque le président Trump menace de détruire 24 millions de personnes et que l'ONU applaudit ces propos barbares. Nous devrions tous être consternés et honteux alors que les Etats-Unis glissent de plus en plus vers le fascisme.



Extrait du discours de Trump devant l'ONU où il n'hésite pas à menacer de détruire la Corée du Nord et appelle le dirigeant Kim Jong Un "Rocket Man. Incroyable !



"...Aucune nation sur Terre n'a intérêt à voir cette bande de criminels s'armer d'armes nucléaires et de missiles. Les États-Unis ont beaucoup de force et de patience, mais s'ils sont forcés de se défendre eux-mêmes ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Rocket Man est en mission suicide pour lui-même et pour son régime. Les États-Unis sont prêts, désireux et capables, mais j'espère que cela ne sera pas nécessaire. C'est ce que les Nations Unies veulent dire. C'est à cela que servent les Nations Unies..."