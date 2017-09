A propos du meurtre de nos Amérindiennes (Counterpunch)

Je veux vous parler aujourd’hui de certains faits d’actualité. Le plus important d’entre eux, qui est aussi symptomatique d’un problème récurrent de notre peuple, est l’horrible meurtre de Savannah LaFontaine-Greywind. Le bébé de Savannah a été arraché de son ventre (pour le lui voler, NdT), puis le corps de Savannah a été enveloppé dans un sac en plastique et jeté dans la rivière.

Depuis des générations, beaucoup de membres de notre peuple meurent prématurément, inutilement et tragiquement, de causes qui sont loin d’être naturelles. La mort de Savannah est un exemple atroce de ce qui arrive à tant d’entre nous des mains de cette société qui nous tient à sa merci. Nos femmes amérindiennes sont dix fois plus souvent victimes de violence que n’importe quelles autres femmes. Et ces violences sont perpétrées par des non-Indiens, c’est un fait statistique. On les enlève, on les tue et on les fait disparaître en bien plus grand nombre que les autres femmes. C’est comme si la société nous avait mis dans la catégorie des espèces qu’on peut tuer comme on veut.

Quoique l’Amérique en pense, le peuple amérindien et sa philosophie sont essentiels à la survie de l’Amérique. Nous avons donné nos vies pour protéger la mère terre et attirer votre attention sur la destruction de la nature dont est responsable la société industrielle, dans cette partie de la planète où nous habitons tous. Si la mort insoutenable, atroce et tragique de Savannah était un événement exceptionnel, nous pourrions la pleurer avant de continuer notre route comme nous le faisons souvent. Mais sa mort n’est pas inhabituelle, elle fait partie des agressions que notre peuple subit régulièrement, et principalement nos jeunes femmes. Pour notre équilibre mental, affectif et physique, cela doit cesser. Je ne viens pas supplier. Je ne suis pas un mendiant. Cela n’est pas dans notre culture. Mais je prie l’Amérique blanche de se lever et de mettre un terme à ces meurtres qui sont la continuation résiduelle du génocide perpétré contre les Autochtones de ce pays.

Le temps est venu que les membres des différentes religions, croyances et philosophies unissent leurs volontés et leurs voix pour amener un vrai changement en Amérique, un changement basé sur le respect des autres, le créateur de toutes choses, la Terre-Mère. Cela fait longtemps, bien trop longtemps, que l’Amérique va dans une mauvaise direction, il faut en changer. Je ne parle pas seulement de nos peuples autochtones, je parle de tous le monde qu’elle que soit leur couleur et leur statut social et économique. Le tissu social de l’Amérique est profondément fracturé et déchiré. Et je sais que tous ceux qui prennent le temps de lire ce que j’écris ici, savent dans leur cœur que je dis la vérité.

Alors, mettez-vous au travail ! Et déjà, je vous encourage à avoir la générosité de faire un don à l’enfant qui a été victime d’une culture qui permet que ce type de tragédie se produise. La petite fille de Savannah qui a été arrachée du ventre de votre peuple va avoir besoin de votre aide. Savannah avait choisi un nom pour elle avant sa naissance, son nom est Haisley Jo, et vous pouvez l’aider à grandir dans un environnement sain, en envoyant vos dons à n’importe quelle banque étasunienne au nom de Haisley Jo.

LEONARD PELTIER | 1 sept 2017 | Counterpunch

Traduction : Dominique Muselet