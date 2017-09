Android : quand désactiver le WiFi ne désactive pas le WiFi (Programmez.com)

Une étude réalisée par des chercheurs d'Inria montre que sur certains smartphones Android, désactiver le WiFi ne suffit pas pour l'arrêter, du moins complètement...

Les chercheurs ont fait des tests sur les appareils suivants : Galaxy S3 et Spica de Samsung, HTC Wildfire, Moto G5 de Lenovo et le OnePlus One de LTE. Avec d'anciens Android (=< à 2.3.7) désactiver le WiFi désactive le WiFi :-)

Mais à partir de Android 4.3, selon le document, ce n'est plus la même histoire. Désactiver le WiFi n'arrête pas totalement celui-ci tant qu'une option plus cachée n'est pas elle-même décochée.