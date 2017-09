Barcelone : la CIA avait-elle averti la police d'un attentat imminent ? Bras de fer entre El Periódico et les autorités catalanes (Arrêt sur images)

La CIA avait-elle prévenu dès le mois de mai la police catalane du risque d'un attentat imminent sur la Rambla ? C'est ce qu'affirme le quotidien catalan El Periódico, document à l'appui. Une "révélation" démentie par les autorités et la police catalane qui voient là une "campagne d'intoxication" avec en toile de fond le bras de fer sur l'indépendance de la province.

La police catalane avait-elle été alertée en amont par la CIA d’une attaque imminente sur la Rambla ? Depuis le double attentat terroriste à Barcelone et Cambrils, revendiqués par Daech, la polémique fait rage en Espagne. D’un côté, le quotidien El Periódico de Catalunya, soutenu par une partie de la presse, affirme – document à l’appui – que la CIA a alerté les Mossos d’Esquadra, la police régionale, dès le mois de mai de possibles actions terroristes à Barcelone. De l’autre, le gouvernement catalan et la police locale mettent en cause les affirmations du journal catalan, évoquant une intox.

Tout débute le jour même de l’attentat à Barcelone, le 17 août dernier. Ce jour-là, une heure à peine après qu’un djihadiste a écrasé 14 piétons sur la Rambla, le quotidien El Periódico met en ligne une brève explosive : "la CIA a averti la police régionale il y a deux mois d’un risque d’attentat à Barcelone", écrit El Periódico qui précise, sans citer de source, que l’agence de renseignement US a notamment mis en garde la police catalane sur un risque d’attentat… sur la Rambla.

Les Mossos d’Esquadra, prévenus du danger deux mois avant le drame ? L’information du quotidien catalan est aussitôt démentie par les autorités catalanes. Tour à tour, le président du gouvernement autonome, Carles Puidgemont, son conseiller à l’intérieur, puis le chef des Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, vont s’attacher plusieurs jours durant à nier les affirmations d’El Periódico. Ils affirment...

Lire la suite