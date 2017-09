Censure sur SLT ?

Bon nombre de sites de médias libres socialistes, antiguerres, dits de gauche ont dénoncé la censure via leur mauvais référencement depuis quelques mois et leur chute du nombre de visites en provenance des moteurs de recherche de plus de 70%.

SLT doit bien reconnaître qu'il est toujours sous les fourches caudines d'une censure indirecte qui ne dit pas son nom. Ainsi, nous avons toujours été mal référencés. Par exemple si vous allez sur le moteur de recherche Yahoo.com ou d'autres : les articles que nous traduisons ou publions ne sont pas affichés et nous devons leur référencement sur le web grâce à certains médias libres qui les reprennent.



Exemple :

Si l'on recherche l'article de Trud traduit sur SLT "Exclusif. Des vols diplomatiques envoient des armes aux terroristes", il ne se retrouve pas sur le moteur de recherche de Yahoo mais on le trouve sous le titre d'autres sites de médias libres qui l'ont repris ce qui nous permet d'être plus visible (quand on nous cite). Merci à eux !