Comment je suis arrivé à penser que Facebook censurait mon discours politique (American Conservative)

Comment je suis arrivé à penser que Facebook censurait mon discours politique

Par Philippe Giraldi*

Article originel : How I Believe Facebook Was Censoring My Political Speech

The American Conservative, 16.09.17

Traduction SLT

Oublier la Chine, la police d'Internet est déjà ici aux États-Unis.

Au cours de l'été 2007, je me suis rendu en Chine pour prendre la parole lors d'une conférence sur les préparatifs de sécurité en vue des Jeux olympiques, qui devaient se tenir à Pékin l'année suivante. En transitant par l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les sites Internet que je consultais tous les jours n'ouvraient pas, notamment The American Conservative et Antiwar.com. Lorsque j'ai finalement atteint la Chine, les mêmes sites sont restés inaccessibles et j'ai également noté que l'écriture de courriels était devenue problématique, soit dans les aéroports de Hong Kong ou de Pékin, soit à l'hôtel Sheraton de Shenyang. Certains mots ne passaient pas du tout, alors que d'autres qui étaient clairement considérés comme offensants étaient modifiés sans que je ne fasse de commentaires. Des mots comme "diable" et "enfer" apparaissaient comme "d**e" et "e**r" et les mêmes altérations se produisaient avec des expressions scatologiques et des expressions ayant trait à la fornication.

Lorsque je suis revenu aux États-Unis, j'ai appris qu'il existait des logiciels commerciaux qui permettaient aux fournisseurs de services Internet de censurer sélectivement le contenu en ligne. C'était apparemment ce que les Français utilisaient à l'aéroport et plus encore en Chine. Depuis 2007, j'ai appris que de nombreux gouvernements et leurs agences utilisent de tels logiciels pour limiter l'accès à ce qu'ils considèrent comme du contenu répréhensible et pour contrôler certains aspects des messages envoyés à l'étranger. A l'origine, l'Internet a été promu comme un mécanisme totalement gratuit et non censuré pour que les gens du monde entier puissent échanger des points de vue et communiquer, mais ce n'est plus vraiment vrai. Les deux gouvernements et les fournisseurs de services ont développé un goût pour le contrôle, avec le président Barack Obama une fois qu'il a envisagé un "coupe-circuit" qui éteindrait complètement l'Internet en cas d'une "urgence nationale". Le président Trump a également beaucoup à dire sur les fausses nouvelles et serait favorable à la limitation des protections relatives à l'Internet. Les sites de réseaux sociaux ont volontairement utilisé des correctifs techniques qui restreignent certains contenus et ont également embauché des "évaluateurs" qui recherchent du matériel répréhensible et le suppriment. La législation européenne, quant à elle, pourrait exiger que les moteurs de recherche sur Internet éliminent l'accès à de nombreux posts anciens. YouTube s'est déjà engagé dans la suppression d'anciens contenus existants et travaille avec des "partenaires" impartiaux, comme la Ligue contre la diffamation (ADL), pour établir des lignes directrices visant à restreindre le contenu futur. Les utilisateurs de Facebook auront sans doute déjà remarqué que certains contacts ont été bloqués temporairement (voire définitivement) et se sont vu refuser l'accès au site. Google désactive ou limite désormais automatiquement les recherches de documents qu'il juge indésirables. Si Google n'approuve pas quelque chose, il n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche. Et ce qui se produira favorisera probablement le contenu qui provient de ceux qui payent Google pour promouvoir leurs produits ou services. Les informations provenant de concurrents seront soit très peu nombreuses dans les résultats de la recherche, soit même bloquées. Google n'est guère une source d'information impartiale.

Ma plus récente rencontre avec la censure des médias sociaux s'est produite sur Facebook, qui a annoncé en mai qu'il allait embaucher 3 000 nouveaux censeurs. J'avais posté un article que j'avais écrit pour Unz.com intitulé "Charlottesville Requiem", et à la fin de la première journée, Ron Unz a remarqué que même si l'article avait clairement attiré un grand nombre de lecteurs, les "likes" de l'article n'apparaissaient pas sur l'écran, c'est-à-dire n'étaient pas comptabilisés. Il était également impossible de partager l'article sur Facebook car le bouton pour le faire avait été supprimé. Les "Likes" sur des sites comme Facebook, les commentaires sur Yahoo news, YouTube et Google sont importants parce qu'ils déterminent automatiquement comment l'article est distribué à travers le site. S'il y a beaucoup d'amateurs, l'article va en haut quand une recherche est faite ou quand quelqu'un ouvre la page. De même, les articles peuvent être envoyés à Coventry s'ils reçoivent beaucoup de marques négatives, de sorte que les approbations ou désapprobations peuvent être très importantes pour déterminer quel type d'audience est atteint ou ce qu'une recherche révélera. Dans mon cas, après un jour, ma page est revenue à la normale, les "Likes" sont réapparus, et les lecteurs ont pu à nouveau partager l'article. Mais il était clair que quelqu'un avait géré ce que j'avais posté, apparemment parce qu'il y avait eu désapprobation de mon contenu basée sur ce qui devait être un jugement politique. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il y avait un autre exemple d'incident semblable. Le site Web de Ron Paul Institute (RPI) affiche une grande partie de son matériel sur YouTube (appartenant à Google) sur un site où il y avait eu de la publicité dont RPI recevait un petit pourcentage de l'argent gagné. Soudainement, sans explication, les annonces et les rabais ont été éliminés après qu'un "examen manuel" eut déterminé que le contenu ne convenait pas à tous les annonceurs, ce qui était un jugement rendu apparemment en raison de la désapprobation de ce que RPI faisait et disait. La possibilité de commenter et de lier les morceaux a également été désactivée. Des censeurs non élus et anonymes opèrent partout sur Internet pour contrôler le contenu, ce qui, je suppose, ne devrait surprendre personne. Ce qui, curieusement, mène à nouveau au "Russiagate". Compte tenu des tentatives de gestion du contenu et des commentaires sur Internet, bon nombre de ceux qui tentent d'exploiter l'anonymat du média ont eu recours à divers stratagèmes pour contourner ces restrictions. Parmi mes amis sur Facebook, j'ai cinq contacts que je connais en vrai nom mais qui opèrent sur le site sous des pseudos. Dans plusieurs cas, il s'agit de protéger leur capacité d'exprimer des points de vue en dehors du grand public et de tenir ces points de vue à une certaine distance de leurs employeurs, qui pourraient s' y opposer ou même les congédier.

Plus tôt ce mois-ci, le New York Times a publié en première page un article d'investigation intitulé dans son édition imprimée "To Sway Vote, Russia Used Army of Fake Americans - Flooding Twitter and Facebook, Impostors Helped Fuel Coler in Polarized U. S." Comme son titre l'indique, le journal a exprimé sa consternation quant au nombre de partisans de la Russie en ligne semblent être des pseudos, suggérant encore une fois que Moscou est une "intervention étrangère sans précédent dans la démocratie étatsunienne".

Le Times a conclu que l'activité présumée de la Russie avait transformé les médias sociaux "en moteurs de tromperie et de propagande" et qu'il était étonnant que le Times ait mis tant de temps à s'intéresser à ce qui se passe depuis des années, principalement conçu par les États-Unis. Le Pentagone et le département d'État ont depuis longtemps des employés qui parcourent l'Internet à l'aide de faux noms, qui se livrent à ce que l'on appelle la "gestion de la perception", infiltrent des sites radicaux et participent même à des débats dans les sections de commentaires. On peut présumer que la CIA est également active. Il y a eu des allégations crédibles selon lesquelles Washington aurait fortement entravé l'exercice du droit de vote en Ukraine et lors des récentes élections vénézuéliennes par le biais d'Internet et d'autres mécanismes. Le gouvernement israélien a également admis, plus ou moins, qu'il était engagé dans une gestion de la perception à grande échelle. Haaretz a expliqué en 2013 comment le cabinet du Premier ministre Netanyahu a collaboré avec l'Union nationale des étudiants israéliens pour créer des "unités secrètes" dans les sept universités nationales, afin qu'elles soient structurées de manière "semi-militaire" et organisées dans des salles de situation. Les étudiants sont payés jusqu' à 2 000 $ par mois pour utiliser des pseudonymes pour atteindre les objectifs en ligne. L'article du Times décrivait comment les faux comptes pouvaient être activés en série par ordre pour bombarder les médias sociaux de messages similaires destinés à confondre l'électorat et "alimenter un feu de colère et de suspicion dans un pays ciblé". Mais le Times est, comme on pouvait s' y attendre, fortement éditorialisé dans un article d'investigation et il encadre et gonfle un problème apparent pour répondre à ses propres préjugés. Il ne produit rien qui équivaudrait à une preuve réelle que la Russie a été impliquée dans la tromperie de masse et n'examine pas sérieusement ce que d'autres parties intéressées étrangères et nationales auraient pu également être disposés à s'impliquer dans le subterfuge pour cuisiner le contenu des médias sociaux.

Tout ce qui est apparu dans l'enquête du Times qui était soit anti-étatsunien, soit anti-Clinton a été attribué par le Times aux services de renseignement russes, tandis que le mot "soupçonné" apparaît souvent dans l'article. Et les faux comptes n'ont peut-être pas été très importants en termes de contenu global sur des sites comme Facebook, qui concède qu'il y a eu une certaine fraude, mais que les faux comptes impliqués dans la tromperie potentielle de "contenu civique" ont représenté moins d'un dixième d'un pour cent du volume de trafic total. Les affirmations du Times concernant l'invasion des médias sociaux par Moscou rappellent les affirmations de l'administration Obama au sujet du piratage informatique russe, pour lesquelles ils n'ont pas de preuves. Un site anti-Clinton appelé DCLeaks est lié selon le Times au service de renseignement militaire russe du GRU sans aucune preuve pour confirmer ce lien. Et il n' y a, bien sûr, rien qui suggère que l'ingérence présumée de la Russie n'ait en aucune façon convaincu le public étatsunien de quoi que ce soit, ou n'ait changé quelque vote que ce soit. Même si elle existait à l'échelle que le Times soutient, elle a été manifestement infructueuse. Elle n' a pas déterminé le résultat des élections. Toute personne qui prête attention à la situation est peu susceptible de nier qu'il y a une quantité étonnante de fraude, de désinformation et de manipulation secrète qui circule sur Internet à un moment donné. C'est une conséquence de sa relative liberté et de son accessibilité. Mais la plupart des gens ne sont pas tout à fait crédules et parviennent à filtrer les frivoles et peu plausibles. Bien plus dangereux que de spéculer sur ce que les Russes auraient pu faire (ou ce que fait le gouvernement étatsunien) est l'autocensure pratiquée par les fournisseurs de services et les sites médiatiques qui représentent de grandes et riches sociétés étatsuniennes, dont certaines ont un pouvoir quasi monopolistique. Ils sont bien placés pour façonner ce que le public sait et ce qu'il est capable de découvrir. Effacer le vieux contenu et restreindre les recherches n'est pas si différent que l'action de Winston Smith de George Orwell, qui observe les preuves d'événements qui ne sont plus politiquement acceptables et qui sont jetés aux oubliettes de la mémoire. Si la censure et la limitation du produit se poursuivent, la révolution de l'information promise par Internet pourrait bien s'avérer une mauvaise affaire.