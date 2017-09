Dans une indifférence coupable, les morts s’accumulent à la frontière franco-italienne (Bastamag)

On l’appelle le cimetière du Trabuquet, du nom donné autrefois à un piège qui capturait les oiseaux passant par dessus des collines. C’est de là qu’il faut commencer cette histoire : sur les hauteurs de la vieille ville de Menton, avec toute la distance nécessaire pour embrasser d’un seul regard la ligne de crête entre la France et l’Italie, de la vallée de la Roya au nord, jusqu’aux postes-frontières des ponts Saint-Ludovic et Saint-Louis, qui longent la mer au sud. Entre les deux, on distingue l’embouchure du tunnel reliant les autoroutes A8 et A10 où, par une fin d’après-midi d’octobre, Milet Tesfamariam, une jeune Érythréenne de 17 ans, a été fauchée par un semi-remorque.

Embarqués sur l’interminable route de l’exil, les migrants ne sont pas au bout de leurs peines à l’approche du territoire français. Pour tenter – vainement – de les dissuader de passer, rien ne leur est facilité par les autorités. Contraints à marcher de longues heures aux bord de routes dangereuses, à pratiquer des sentiers escarpés, à manger, boire et dormir au bord des rivières, certains migrants n’en sortent pas vivants. Officiellement, 14 sont morts à la frontière franco-italienne depuis septembre 2016. Et la liste, qui pourrait être encore plus lourde, continue de s’allonger.

De cette nécropole, près du monument au tirailleur sénégalais en mémoire des 1137 soldats d’Afrique de l’Ouest et de Madagascar inhumés ici – et morts pour la France durant la Grande guerre – se dévoile tout le théâtre des opérations en cours. Les points de contrôle des voies routières et ferroviaires qui contraignent les jeunes migrants à tenter leurs chances et, souvent, par lassitude, imprudence et désespoir, à prendre des risques insensés.

Emprunter le « Pas de la mort »

Des risques, comme ceux pris par Abderazake Jahyea, un Guinéen de 17 ans qui a suivi comme des milliers de « clandestins » italiens ou albanais avant lui, le sentier dit du « Pas de la mort », entre Grimaldi et Menton. Attiré par les lumières de la ville, après avoir franchi le grillage, il a descendu la montagne au plus court au lieu d’emprunter le sentier sur la droite vers l’intérieur des terres. Avant de glisser, et de s’écraser au pied de la falaise. C’était le 21 mars 2017. Le camarade qui l’accompagnait, l’ayant perdu de vue, est revenu sur ses pas. Dix jours plus tard, un autre jeune a aperçu son corps et a donné l’alerte.

Sur le sentier dit du « Pas de la mort » où les migrants abandonnent vêtements, objets et chaussures, pour s’habiller de la manière la plus neutre possible. Dans une maison abandonnée, on trouve des graffitis comme celui-ci : « We will make it » [Nous réussirons] (Crédit : Olivier Favier).

La dangerosité du lieu est légendaire : il avait fait déjà plusieurs dizaines de victimes dans les années cinquante, au point qu’un journaliste de l’ORTF, venu faire un reportage en 1961, avait réclamé qu’on en ferme l’accès par quelques rouleaux de barbelés. Des barrières ont été dressées depuis au-dessus du précipice, mais elles ne suffisent pas à prévenir tous les accidents.

Depuis un an, 14 décès officiels

Depuis septembre 2016, toutes causes confondues, on compte officiellement 14 décès sur cette frontière intra-européenne et dans ses environs immédiats. C’est la première du genre où le contrôle a été remis en place, en juin 2015, sans que les autorités françaises soient parvenues à bloquer le passage des migrants. Au cimetière du Trabuquet, dans l’un des carrés militaires, des panneaux installés par l’Association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais (AMTS) – rappellent qu’une grande partie des troupes coloniales sont venues jusqu’ici sous la contrainte, et que les corps de ces « morts pour la France » ont d’abord été jetés pêle-mêle dans de vastes fosses communes laissées à l’abandon.

Ce n’est que tout récemment qu’à défaut de son pays natal, chacun d’eux a pu retrouver une tombe à son nom. Ainsi, alors même qu’à un siècle de distance, leur sacrifice fait l’objet d’une reconnaissance symbolique, la route qu’ils ont suivie contre leur gré est désormais barrée aux Africains d’aujourd’hui. La statue du tirailleur est tournée vers le Sud, évocation à contre-temps d’un retour impossible, quand les plus intrépides de ses arrière-petits-enfants ne rêvent, eux, que d’un aller simple.

« Ce que fait la France est stupide »

« D’un point de vue concret, remarque Don Rito, prêtre colombien de Vintimille dont le centre d’accueil de nuit a été fermé courant août, ce que fait la France est stupide. Ça ne fait que créer des problèmes. » Cédric Herrou, agriculteur de la vallée de la Roya accusé par la justice française d’avoir fait franchir la frontière illégalement à plusieurs migrants, parle quant à lui d’« une vision populiste » de la politique française : « La frontière n’est pas fermée, le passage est ralenti d’un mois et demi, deux mois. Au départ, l’idée était de réduire les arrivées au moment où les camps de rue se multipliaient à La Chapelle, et qu’il y avait un grosse mobilisation citoyenne. »

Chez Cédric Herrou, près de sa maison, on trouve un auvent avec une cuisine collective et quelques tables. Sur les poutres, sont affichés les dessins des enfants passés par là. L’un d’eux représente le massacre des habitants d’un village du Darfour par des cavaliers Janjawids. D’autres, comme celui-ci, le difficile passage de la frontière entre la France et l’Italie (Crédit : Olivier Favier).

Pendant un temps, une partie des militants se sont déplacés de Calais et Paris vers la Côte d’Azur. Le réseau de soutien est redevenu plus local aujourd’hui, autour de l’église Sant’Antonio ou du bar le Hobbit à Vintimille, où les migrants peuvent s’asseoir sans consommer et recharger leur téléphone portable. Dans ce lieu de rencontres militantes, on peut encore voir, accroché à un mur, un tee-shirt imprimé « No border ». Dans le centre de la Caritas, se souvient un bénévole, « beaucoup de gens étaient venus prêter main forte, il y avait le monde entier ».

Volontairement mis en danger

La dynamique de l’aide n’a pas pour autant disparu. Un point d’information juridique a ouvert ses portes en juillet, en dépit de l’opposition du maire. Aux yeux de ce dernier, désormais, les migrants doivent se contenter du très officiel centre de la Croix rouge ouvert au bord du fleuve Roya, à l’écart de la ville. Comme ce fut le cas à plusieurs reprises à Calais, le choix d’un site peu accessible à pied sinon en longeant une route nationale dépourvue de trottoir n’est évidemment pas sans danger.

Le 4 janvier dernier, un migrant a été renversé par un scooter à deux pas du centre. Piéton et conducteur n’ont pas survécu à l’accident. Bien des migrants rechignent à rejoindre ce lieu fermé aux visites extérieures, surveillé par la police à l’entrée, où tout séjour est donc soumis à une identification préalable. La plupart restent sur les bords du fleuve, dans les eaux duquel plusieurs corps ont été repêchés. En novembre, un migrant se serait jeté d’un pont pour échapper à la police, mais comme son corps s’est d’abord fracassé en contrebas, certains se demandent comment il a pu rejoindre les eaux de la Roya. En d’autres termes, sa dépouille aurait pu être poussée dans l’eau pour s’en débarrasser.

Faute de sanitaires et de points d’eau, Alfatehe Ahmed Bachire, un adolescent soudanais de 17 ans, est allé laver ses chaussures à l’embouchure de la Roya. L’une d’elles lui ayant échappé, il a perdu pied en tentant de la récupérer. Les témoins de la scène, d’autres migrants qui eux non plus ne savaient pas nager, n’ont rien pu faire pour lui porter secours.

Alfatehe Ahmed Bachire, Soudanais, 17 ans, mort noyé dans la Roya le 13 juin dernier. Photographie transmise par Don Rito, qui l’avait rencontré.