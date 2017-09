Des documents confidentiels du FBI et de la Sécurité intérieure qualifient les 'antifascistes' de 'terroristes' (Politico)

Le FBI, et la Sécurité Intérieure informent que d'autres attaques antifa vont survenir. Des documents confidentiels qualifient les anarchistes qui cherchent à contrer la suprématie blanche de "terroristes nationaux".

Par Josh Meyer

Article originel : FBI, Homeland Security warn of more ‘antifa’ attacks. Confidential documents call the anarchists that seek to counter white supremacists ‘domestic terrorists.’

Politico, 1.09.17 Traduction SLT

Des manifestants vêtus de noir, associés aux antifa, photographiés lors d'un rassemblement "No-To-Marxism" le 27 août à Berkeley, Californie. Le rassemblement avait été annulé, mais il attirait encore des participants et des manifestants au Martin Luther King, Jr. Civic Park avec une vingtaine de policiers en tenue anti-émeute. (c) M. Scott Mahaskey/POLITICO

Depuis le début de l'année 2016, les autorités fédérales avertissent les autorités nationales et locales que les extrémistes de gauche dits "antifa" sont devenus de plus en plus conflictuels et dangereux, à tel point que le Département de la sécurité intérieure (DHS) a formellement classé leurs activités comme relevant de la "violence terroriste domestique", selon des entretiens et des documents confidentiels d'application de la loi obtenus par Politico. Bien avant le rassemblement du 12 août à Charlottesville, en Virginie, qui est devenu mortel, le DHS a mis en garde contre le risque croissant de violence meurtrière entre les anarchistes de gauche et les groupes de droite suprémacistes blancs et nationalistes. Des documents qui n'avaient pas été publiés antérieurement révèlent qu'en avril 2016, les autorités croyaient que les "extrémistes anarchistes" étaient les principaux instigateurs de la violence lors des rassemblements publics contre une série de cibles. Ils ont été blâmés par les autorités pour des attaques contre la police, le gouvernement et les institutions politiques, ainsi que les symboles du "système capitaliste", du racisme, de l'injustice sociale et du fascisme, selon une évaluation confidentielle des renseignements de 2016 réalisée conjointement par le DHS et le FBI. Après l'élection du président Donald Trump en novembre, les militants antifa se sont dirigés vers une autre cible - ses partisans, en particulier ceux des groupes suprémacistes blancs et nationalistes, qui sont soudainement sortis en masse pour saluer sa victoire, soutenir les mesures de répression à l'encontre des immigrants et des Musulmans et protester contre les efforts visant à supprimer les symboles de la Confédération. Ces rapports semblent valider l'insistance de Trump à affirmer que les extrémistes de gauche étaient en partie responsables des affrontements de Charlottesville et représentaient un "problème" à l'échelle nationale. Mais elles reflètent aussi la mesure dans laquelle son propre mouvement politique a suscité la réaction violente.

Lors d'interviews, les services de police ont clairement indiqué que la rhétorique et les politiques incendiaires de Trump - d'abord en tant que candidat, puis en tant que président - ont contribué à créer une situation qui s'est aggravée si rapidement et si largement qu'ils n'ont pas la maîtrise de la situation. "C'est à cette époque [alors que la campagne de Trump a fait son apparition] que nous en avons vraiment pris conscience", a déclaré un haut responsable de l'application de la loi qui suivait les extrémistes nationaux dans un État qui est devenu la ligne de front des affrontements entre les groupes. "Ces gars antifa venaient avec des armes, des boucliers et des casques de vélo et battaient les gens. ... Ils utilisent des cocktails Molotov, ils allument des feux, ils lancent des bombes et cassent des fenêtres." Presque immédiatement, les cibles de droite des attaques antifa ont commencé à riposter, apportant de plus en plus d'armes et lançant leurs propres attaques non provoquéees, les documents et les interviews le montrent. Et les extrémistes des deux camps ont profité des affrontements, surtout depuis Charlottesville, pour recruter un nombre sans précédent de nouveaux membres, recueillir des fonds et menacer d'autres affrontements, disent-ils. "Tout le monde se demande:' Qu'allons-nous faire? Comment va-t-on gérer cela ?" a déclaré le haut responsable de l'application de la loi. Chaque fois qu'il y a une de ces manigestations où les deux camps amènent des fusils, il y a des sphincters qui se resserrent parmi nos hommes. Les émotions deviennent fortes, et les doigts deviennent fébriles sur la gâchette."

Avant même Charlottesville, des dizaines et, dans certains cas, des centaines de personnes des deux côtés se sont présentées lors d'événements au Texas, en Californie, en Oregon et ailleurs, portant des armes et cherchant à se battre. Dans la capitale du Texas, Austin, des manifestants antifa armés ont attaqué les partisans de Trump et des groupes blancs lors de plusieurs rassemblements récents, puis ont assailli la police dans un effort réussi pour les empêcher de procéder à des arrestations. La Californie est devenue un autre champ de bataille, avec des affrontements violents à Berkeley, Sacramento et Orange County qui ont fait de nombreux blessés. Et les contre-protestants antifa ont lancé des attaques lors de deux précédents affrontements à Charlottesville, selon les rapports des forces de l'ordre et des interviews. Des rassemblements sont prévus au cours des prochains mois à travers le pays, notamment au Texas, en Oregon, au Missouri et en Floride. Les autorités sont particulièrement préoccupées par ceux des États où pratiquement n'importe qui, y compris les militants faisant l'objet d'une enquête pour incitation à la violence, peut brandir des fusils d'assaut en public. Les tensions se sont tellement enflammées qu'après que les militants eurent échangé des accusations après Charlottesville, une rumeur a circulé en ligne selon laquelle l'antifa essayait d'arrêter le rassemblement massif de motos Sturgis, Dakota du Sud, parce qu'il y avait trop de drapeaux et de panneaux des confédérés. Ce n'était pas vrai, mais cela a incité les participants à lancer des appels aux antifascistes pour qu'ils viennent les attaquer. L'un d'eux présentait un "Sturgis Survival Kit" pour les manifestants antifa potentiels, avec un garrot, de la morphine, des plâtres et un défibrillateur. "Aussi bien les racistes que les manifestants antifa violents sont entrés dans une course aux armements qui s'intensifie, où les services de police sont dépassés par les manœuvres, ce qui entraîne des affrontements de plus en plus violents et dangereux ", a déclaré l'ancien policier de New York Brian Levin, qui surveille les militants nationaux depuis 31 ans, maintenant au Center for the Study of Hate and Extremism à l'Université d'État de Californie, San Bernardino. "C'est une danse orchestrée. Les rassemblements se répandent dans les médias sociaux et encore plus de gens se présentent au prochain rassemblement prêt pour une confrontation violente." Au cours des dernières décennies, les autorités se sont concentrées presque exclusivement sur les groupes de droite comme instigateurs les plus probables de la violence domestique terroriste, en particulier depuis que Timothy McVeigh a fait sauter le bâtiment fédéral d'Oklahoma City en 1995, tuant 168 personnes.

Plus récemment, les groupes antifa, que certains décrivent comme le Réseau d'action antifasciste, sont issus de groupes antigouvernementaux de gauche comme le " Bloc noir ", des manifestants vêtus de masques noirs et portant des masques qui ont provoqué la violence lors d'événements comme les manifestations de l'Organisation mondiale du commerce de Seattle en 1999. Ils prétendent n'avoir aucun chef et aucune hiérarchie, mais les autorités qui les suivent pensent qu'ils sont organisés par des réseaux décentralisés de cellules qui se coordonnent entre elles. Souvent, ils passent des semaines à planifier la violence lors d'événements à venir, selon le rapport du DHS et du FBI d'avril 2016 intitulé "Comparaison de base des mouvements extrémistes anarchistes étatstuniens et étrangers". Des dizaines de groupes armés antifascistes ont émergé, y compris la révolte des Redneck et les gardes rouges, selon les rapports et les interviews. Un rapport des autorités du New Jersey a indiqué que des groupes antifa ont été constitués dans des villes telles que New York, Philadelphie, Chicago et San Francisco. Certains rapports du DHS et du FBI ont commencé à dénoncer les manifestants antifa avant les élections. Dans l'un d'entre eux, datant de septembre dernier, dont des extraits ont été lus à Politico, le DHS a étudié les "récents affrontements violents... lors d'événements légalement organisés par le parti ouvrier traditionaliste et son adversaire, le Golden State Skinheads, notamment un rassemblement au Capitole de Californie à Sacramento en juin 2016. Selon la police, les contre-manifestants liés à des groupes antifa et affiliés comme By Any Means Nec necessary ont été attaqués, provoquant une émeute après laquelle au moins 10 personnes ont été hospitalisées, certaines avec des coups de couteau. Lors du rassemblement de Sacramento, les manifestants antifa sont venus chercher de la violence et ont "engagé plusieurs activités indiquant leur compétence en matière de planification préopérationnelle, notamment l'organisation de covoiturage pour voyager à partir de différents endroits, la collecte de fonds pour la caution en préparation des arrestations, la contre-vérification de l'application de la loi en utilisant des équipes de scouts à trois, l'utilisation de radios portables pour la communication, et la coordination de l'événement via les médias sociaux ". Les évaluations du renseignement portent moins sur les armes à feu que sur les armes fabriquées à la main utilisées par les antifa, avec des photos de membres brandissant des poignées de hache et des boucliers, souvent munis de boulons de taille industrielle attachés pour créer des baïonnettes brutes. Un haut responsable de l'application de la loi d'un État a déclaré : "un grand nombre d'entre eux" ont été jugés suffisamment dangereux pour être placés sur les listes de surveillance du terrorisme étatsunien. Le FBI et le DHS n'avaient aucun commentaire à ce sujet, ni sur aucun aspect des évaluations, affirmant qu'elles n'étaient pas censées être rendues publiques. Au printemps 2016, les groupes anarchistes étaient devenus si agressifs, notamment en lançant des attaques armées contre des individus et de petits groupes d'ennemis présumés, que les responsables fédéraux ont lancé une enquête mondiale avec l'aide de la communauté étatsunienne du renseignement, selon l'évaluation du DHS et du FBI. Le but de l'enquête, selon l'évaluation d'avril 2016: Déterminer si les anarchistes basés aux États-Unis pourraient commencer à commettre des attentats terroristes comme leurs homologues dans les "mouvements anarchistes extrémistes étrangers" en Grèce, en Italie et au Mexique, peut-être aux conventions républicaines et démocrates cet été-là.