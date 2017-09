[Vidéo] Emeutes au Chili 44 ans après le coup d'Etat (Euronews)

En effet, ces affrontements sont les plus violents dans le pays durant ces derniers mois. Les 3000 manifestants se sont concentrés dans le centre de la ville dans la région proche du théâtre Caupolicán, soit quelques centaines de mètres du palais présidentiel.

Les émeutes ont fait un bilan de 16 blessés dont 14 policiers et 2 journalistes ainsi que 25 arrestations.

Le centre de Santiago du Chili a connu des affrontements entre 3000 manifestants qui sont venus dénoncer l’hommage organisé à l’ancien dictateur Augusto Pinochet et la police de la ville.

Ils ont été menés de pierres et de bâtons contre le gaz lacrymogène et des lances à eau utilisé par la police pour tenter de disperser les gens. Ces affrontements ont duré plus de 3 heures.

Pinochet à toujours diviser la population chilienne en deux. Les manifestants ont commencé à hurler « Assassin, assassin! », pour décrire l’ex dictateur qui est resté au pouvoir de 1973 à 1990.

Une des manifestantes, Yolanda Contreras a souligné qu’« il est totalement immoral que l’on rende hommage à un assassin, à un

génocidaire, qui a assassiné, torturé, fait disparaître des gens ou les a forcés à l’exil, et a laissé le peuple dépouillé de tous ses droits sociaux ».

Les évènements ont commencé lorsque quelques 2000 partisans de l’ex-général qui se sont réunis dans la salle de spectacles pour rendre hommage au dictateur.



Lucila Ruiz a déclaré qu’elle est là pour » faire acte de présence, parce que nous nous n’avons pas le droit de parler. Je suis

« pinochetiste » depuis l’âge de 15 ans, quand j’étais étudiante et je ne vais pas changer d’avis, ni mes enfants non plus ».

L’association Corporation 11 Septembre, organisatrice de cet évènement tient son nom de la date du coup d’Etat contre le gouvernement socialiste du président Salvador Allende qui a porté Pinochet au pouvoir

le 11 septembre 1973.

La cérémonie comporte également un documentaire qui relate les principales réformes faites par le régime de l’ex général.