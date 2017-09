En dépit des dires de la presse, le « franc-tireur » McCain a un long et remarquable dossier rempli d’horreurs (The Intercept)

Quelle sorte de personne interrompt un traitement contre le cancer financé par les contribuables et fait un vol de plus de 3000 kilomètres pour un vote qui pourrait entraîner la perte de l’assurance santé pour 22 millions de personnes, et la perte de la vie pour des dizaines de milliers d’entre elles, puis fait un grand discours sur le fait que le processus est complètement tordu ?

Peut-être le même type de personne qui a agi sans relâche en faveur d’une invasion et d’une occupation de l’Irak qui ont causé la mort de centaines de milliers d’Irakiens et ont amené des millions d’autres à quitter leurs foyers ?

Ou peut-être le même type de personne qui a fait passer ses intérêts particuliers et ceux de son parti avant l’intérêt national quand il a choisi comme colistière en 2008 l’ignare démagogue d’extrême droite Sarah Palin, l’antéTrump ?

Faites la connaissance de John Sidney McCain III : éternel sénateur républicain de l’Arizona et ancien candidat à la présidence du Parti républicain, ayant subi des tortures et des abus horribles entre les mains du VietCong entre 1967 et 1973, tragiquement diagnostiqué d’un cancer du cerveau la semaine dernière – et qui a été également une personne détestable pendant la plus grande partie des huit décennies qu’il a passées sur cette planète.

McCain, dont le surnom au lycée était McMauvais (NdT: littéralement « McNasty »), a depuis longtemps, c’est bien connu, l’habitude de piquer des crises de colère et de se livrer à des intimidations violentes. Les victimes de ses tirades grossières vont de ses adversaires démocrates et de leurs enfants – « Savez-vous pourquoi Chelsea Clinton est si moche ? Parce que Janet Reno [ministre de la Justice de Bill Clinton au physique jugé ingrat] est son père », a-t-il plaisanté lors d’une collecte de fonds du Parti républicain en 1998 – à des manifestants pacifistes (« de la racaille de bas niveau ») et à des collègues sénateurs républicains : Charles Grassley (« putain d’abruti ») et Peter Domenici (« connard ») .

Il a déjà comparé le Président de l’Iran à un singe et il persiste à appeler « faces de citron » ses anciens geôliers vietnamiens (le fait qu’ils l’aient sauvagement torturé n’excuse pas l’utilisation répétée de cette épithète raciale grossière). Ensuite, il y a sa pauvre femme. Comme le journaliste Cliff Schecter le raconte dans son livre de 2008 « Le vrai McCain » :

Son épouse Cindy, l’assistant de campagne Doug Cole et le consultant Wes Gullett avaient pris part à sa caravane de campagne pour les élections sénatoriales de 1992. À un moment donné, Cindy a joué malicieusement avec les cheveux de McCain et a dit : « Tu deviens un peu léger par ici ». Le visage de McCain est devenu écarlate et il a répondu : « Au moins, je ne me colle pas du maquillage comme une traînée, espèce de pétasse. »

Mais rien de tout cela ne semble avoir d’importance pour sa légion de fans et d’admirateurs de la presse. « Il est tout simplement impossible de surestimer l’amour, confinant à l’adoration, que les journalistes à Washington ont depuis longtemps pour McCain », a écrit Paul Waldman dans le Washington Post de mardi, « et dans une grande mesure, ils en sont toujours au même point. »