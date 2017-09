Escalade très dangereuse en Syrie (The Saker)

Escalade très dangereuse en Syrie Article originel : Very Dangerous Escalation In Syria The Saker, 27.09.17

Par conséquent, ils ont apparemment pris la décision de prendre directement pour cible le personnel militaire russe et ils utilisent leurs capacités de reconnaissance considérables, combinées avec les forces spéciales étatsuniennes sur le terrain, travaillant côte à côte avec les "bons" et "mauvais" terroristes, pour cibler et attaquer le personnel militaire russe.

Enfin et surtout, les Etatsuniens sont aujourd'hui profondément humiliés et furieux du succès russe en Syrie.

Premièrement, il est maintenant très clair que les "bons terroristes" et les "mauvais terroristes" ont perdu la guerre civile en Syrie. En termes simples, les États-Unis ont été battus, la Syrie, la Russie, l'Iran et le Hezbollah ont gagné et les Israéliens sont maintenant très inquiets

Ce n'est pas la première fois, au fait. Il y a de bonnes raisons de penser qu'un hôpital russe près d'Alep a été ciblé en utilisant des moyens qui ne sont pas disponibles pour la franchise de l'EI locale. Cette fois-ci, cependant, les Etatsuniens n'essaient même pas de se cacher. Le message semble être l'un des messages étatsunien favori de tous les temps "et maintenant que vas tu faire ?".

Les Russes pourraient faire beaucoup de choses, en fait. J'en ai parlé dans mon article "Using plausible deniability against a systematically lying adversary"(" Utiliser la dénégation plausible contre un adversaire mentant systématiquement"). Si les gens du CENTCOM croient vraiment que leurs généraux sont tous en sécurité et hors de portée, ils se trompent profondément. Contrairement aux Russes et, plus encore, aux Iraniens, les généraux étatsuniens sont pour la plupart peu enclins au risque et difficiles à atteindre en Syrie. Mais qui a dit que la Russie allait devoir riposter en Syrie ? Ou, d'ailleurs, que la Russie devrait utiliser les forces russes pour riposter. Oui, la Russie a effectivement des unités spéciales formées à l'assassinat de cibles de grande valeur dans des pays hostiles, mais cela ne signifie pas du tout qu'elle décidera de les utiliser. Les accidents peuvent se produire n'importe où et les routes sont notoirement dangereuses au Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pour illustrer que la Russie a des options à moins d'aller ouvertement à la guerre.

Bien sûr, les Russes pourraient simplement tirer une volée de missile de croisière Kalibr à n'importe quelle position de l'EI montrée sur les photos ci-dessus et puis faire "oups, vous avez du personnel embarqué avec ces types d'Al-Qaïda ? Vraiment ? Nous n'en avions aucune idée, aucune idée du tout". La Syrie dispose également d'un arsenal assez solide de missiles balistiques tactiques. Les Syriens pourraient frapper par erreur n'importe quelle position EI+US et exprimer leur consternation face à la présence de militaires étatsuniens au milieu des terroristes. Il y a aussi le Hezbollah qui, dans le passé, a même saisi des soldats israéliens lors de raids à travers la frontière et qui pourraient décider de capturer eux-mêmes certains types de forces spéciales US. Et n'oublions pas les Iraniens qui n'ont pas eu l'occasion de mettre la main sur du personnel militaire étatsunien depuis de nombreuses années.