Et si la Bible était un plagiat ?

La traduction faite par George Smith est consultable sur le site Herodote.net : "Le récit du déluge figure sur la onzième tablette. Il est fait par un homme, Utanapishtim, qui dit avoir été informé par le dieu de la Sagesse que l'assemblée des divinités a décidé de détruire l'humanité. Et le dieu de donner ce conseil à Utanapishtim : « Démolis ta maison pour te faire un bateau ! Renonce à tes richesses pour sauver ta vie ! Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf ! Mais embarque avec toi des spécimens de tous les animaux (...). Six jours et sept nuits durant, bourrasques, pluies battantes, ouragans et déluge continuèrent de saccager la terre ».

Pas de quoi fouetter un chat a priori. Et pourtant… Cet assistant du British Museum vient de traduire un texte de la Mésopotamie datant du IIe millénaire avant J.C. : l’épopée de Gilgamesh, gravée dans une écriture mystérieuse : l’écriture cunéiforme. C’est un passage de ce poème de 3000 vers qui, ce jour-là, fera scandale : un récit du Déluge, ressemblant à s’y méprendre à celui de la Bible : une tempête de sept jours et sept nuits, infligée aux hommes pour les punir, un navire construit (non pas par Noé) mais par un certain Utanapishtim pour embarquer des animaux, et une colombe annonçant la fin du périple… Cela veut dire qu’il existerait des textes plus anciens que celui de la Bible, le livre sacré des juifs et des chrétiens ? Insupportable !

Ce soir, c’est l’histoire de cet étonnant découvreur que je vais raconter : George Smith, savant autodidacte, père de famille nombreuse et passionné d’assyriologie. Une histoire à la fois amusante et tragique...

