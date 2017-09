Evo Morales déclare que Trump cherche à détruire les leaders anti-impérialistes (TeleSur)

Evo Morales de Bolivie déclare que Trump cherche à détruire les leaders anti-impérialistes Article originel : Bolivia's Evo Morales Says Trump Seeks to Destroy Anti-Imperialist Leaders TeleSur Traduction SLT

Morales a mis en cause Trump pour avoir prétendu que les États-Unis respectaient la souveraineté des autres nations.

Le président bolivien Evo Morales a condamné le président étatsunien Donald Trump après son discours combatif à l'ONU, où il a menacé ce qu'il a appelé les " États voyous ".

"Comme toujours, le président étatsunien applique le deux poids, deux mesures", a déclaré M. Morales lors d'une interview avec TeleSUR de New York à l'Assemblée générale des Nations unies, où il doit prendre la parole plus tard aujourd'hui.

M. Morales a déclaré que le président étatsunien cherche à détruire tout dirigeant de pays qui adopte une position anti-impérialiste et que les mouvements de gauche et les dirigeants qui soutiennent une vision socialiste devraient s'organiser et devenir plus forts.

"Je suis convaincu que les États-Unis utilisent des marionnettes et des représentants du monde entier qui sont des pro-capitalistes qui ne respectent pas les droits de l'homme", a déclaré M. Morales.

Le président bolivien a déclaré que Luis Almagro, chef de l'Organisation des États Américains (OEA), a tenté de saper le Venezuela, cherchant à promouvoir une intervention étrangère.

"Je regrette que l'OEA soit un instrument permettant à Trump d'attaquer les pays", a déclaré Morales.

Il a également critiqué le maintien du blocus imposé par les États-Unis à Cuba, en dépit de son rejet par la communauté internationale.