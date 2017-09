Exclusif : Des images satellites révèlent que les forces étatsuniennes opèrent librement dans les zones de l'Etat islamique (AMN)

Exclusif : Des images satellites révèlent que les forces étatsuniennes opèrent librement dans les zones de l'Etat islamique Par Leith Fadel Article originel : Breaking: Satellite images reveal US forces operating freely in ISIS areas Almasdar News, 24.09.17

Les images ci-dessous montrent des véhicules blindés étatsuniens et de l'équipement dans cette partie de Deir Ezzor détenue par l'EI durant la période allant du 8 au 12 septembre.

BEYROUTH, LIBAN (12:40 P. M.) - Le ministère russe de la Défense vient de diffuser plusieurs images satellites de l'armée étatsunienne et de ses alliés des forces démocratiques syriennes (FDS) circulant librement dans les régions du gouvernorat de Deir Ezzor détenues par l'État islamique (EI).

The Syrian and Russian military commands have accus